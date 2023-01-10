مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ والتطوير قائم ومستمر

قال مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، إنه تم اعتماد خطة الحج لعام 1444هـ وفي كل عام ندرس جميع الخطط للاستفادة من المواسم السابقة.

التطوير قائم ومستمر

وأضاف خلال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج”: ” أن التطوير قائم ومستمر وعلى سبيل المثال خطة العمرة يتم التجهيز لها من بداية محرم ويبدأ الاستعداد الكامل لها”.

فيديو | مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى: تم اعتماد خطة #حج_1444هـ وفي كل عام ندرس جميع الخطط للاستفادة من المواسم السابقة#إكسبو_الحج#الإخبارية pic.twitter.com/Fnb8DR0BNE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 10, 2023

الدروس المستفادة

وأضاف أننا نبدأ في خطط الحج من بعد موسم الحج مباشرة، وتبدأ التعديلات على ضوء الدروس المستفادة والتحديات والمرئيات والمقترحات والتطوير بعدها تُعتمد خطة الحج”.

تدريب القوى البشرية

وتابع مدير عام الجوازات: “الآن تم اعتماد خطة الحج لعام 1444هـ ونعمل على تدريب القوى البشرية على الاستقبال والتعامل مع جميع التحديات التي تواجه رجال الميدان”.