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للرجال والنساء في عدة تخصصات

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

2023-01-03 الساعة 11:21
مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض فتح التوظيف (رجال / نساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي تخطيط إمداد.
2- محاسب – إدارة الإمداد.
3- أخصائي مشتريات – إدارة الإمداد.
4- مهندس نظم معلومات.
5- مهندس تخطيط أجهزة طبية.
6- وظائف طبية.

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– إدارة المواد.
– المحاسبة.
– الإدارة المالية.
– تقنية المعلومات.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة الطبية.
– الهندسة المعمارية.
– الهندسة المدنية.
– تخصصات طبية.
– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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