مذكرة تفاهم بين الإذاعة والتلفزيون وجامعة جدة للتعاون البحثي

وقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون مع جامعة جدة مذكرة تفاهم بهدف تحقيق التعاون بين الأطراف في المجالات البحثية والتدريبية والتقنية والتطويرية والاستشارات الفنية وتفعيل تبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك.

برامج تدريبية

من خلال هذه الشراكة تقدم الهيئة برامج تدريبية لمنسوبي الجامعة من طلاب وكادر إداري وأكاديمي في عدة مجالات تتمثل في صناعة المحتوى والأعداد والتسجيل والإخراج وتقديم البرامج التلفزيونية والإذاعية والعمل على التغطيات الإعلامية لمناسبات الجامعة عبر قنواتها وإذاعاتها.

ومن جانب آخر، ستقوم جامعة جدة من خلال هذه الشراكة بتقديم برامج علمية لموظفي الهيئة بالمجال الإعلامي والإداري والأمن السيبراني، والسماح للهيئة بالبث المباشر من الجامعة وأروقتها الداخلية، والتعاون في وضع شعار الهيئة والجامعة في جميع الفعاليات والمناسبات التي تخص الجانبين.

الجدير بالذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تسعى إلى عمل المزيد من الشراكات المماثلة التي تهدف إلى تطوير الكوادر البشرية، وتعزيز عملها الإعلامي لخدمة المجتمع في جميع مناطق المملكة.