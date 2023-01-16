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تستهدف بناء إطار حكومي لتنظيم العلاقة بين الطرفين

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والأوقاف لتطوير الأوقاف الصناعية

2023-01-16 الساعة 2:00
مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والأوقاف لتطوير الأوقاف الصناعية
المواطن - فريق التحرير

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وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للأوقاف مذكرة تفاهم بهدف إيجاد المحفزات والفرص المتنوعة لتشجيع الأوقاف الصناعية ودورها في تمكين القطاع الوقفي في المملكة، وذلك في مقر الهيئة في الرياض.

ووقع المذكرة نائب وزير وزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عماد بن صالح الخراشي.

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أهداف المذكرة

وتهدف المذكرة إلى تفعيل إطار التعاون في مجالات الابتكار والدراسات ذات العلاقة في الأوقاف الصناعية لرفع مساهمتها في تمكين القطاع، وتعزيز دور الصناعة في تصميم وبناء منتجات تمويلية واستثمارية للأوقاف الصناعية، بالإضافة إلى تأسيس مصانع صناعية وقفية وصناديق صناعية متخصصة في مجالات متنوعة، كما شملت تعزيز أوجه الشراكة بين الطرفين بشكل مستمر من خلال عقد لقاءات مع مؤسسات وقفية كبرى لتفعيل دور القطاع الوقفي في القطاع الصناعي.

وتنص المذكرة على آلية تفعيل التعاون من خلال بناء إطار حكومي لتنظيم العلاقة بين الطرفين، وتشكيل لجنة إشرافية مشتركة تتمثل بعضو واحد من كلا الطرفين وذلك لتحقيق مستهدفات المذكرة ومتابعتها وفق أداء المؤشرات والخطط التنفيذية المتفق عليها، كما تشمل مراجعة التقارير الدورية التي ترفع أداء المشاريع وتعزيز العلاقات مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ، وتشكيل فرق عمل مشتركة تعمل على تفعيل أهداف المذكرة وفق اختصاصات كل طرف ونطاق عمله وحدود إشرافه، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل فرعية للمساعدة على تحقيق نطاق مجالات التعاون المذكورة.

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