مذكرة تفاهم لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن

وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الثلاثاء، مذكرة تعاون بين المركز والرئاسة وذلك بمقر المركز بحي السفارات بالرياض.

أهداف مذكرة التفاهم

وتأتي هذه المذكرة لتحقيق المصالح المشتركة بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، للمساهمة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لتسهيل أداء صلواتهم ومناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وتهدف المذكرة إلى الإسهام بشكل فعال وتكاملي لتحقيق الأهداف من خلال تمكين فريق العمل من أداء مهامهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالإضافة إلى مشاركة التقارير الدورية، وإثراء المنهجية العلمية وأسلوب الدراسة المتبع في مشروع تطوير معايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتطويع كافة الممارسات والاتجاهات والدراسات الرائدة محلياً ودولياً، ومشاركة خبراء متخصصين في مشروع الوصول الشامل لتهيئة الحرمين إلى بيئة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.