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تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030

مذكرة تفاهم لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

2023-01-10 الساعة 1:52
مذكرة تفاهم لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
المواطن - واس

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وقعت وزارة الحج والعمرة اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج”، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات والحلول المقدمة لضيوف الرحمن، الأمر الذي يُسهل رحلة وصولهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ويثري تجربتهم الدينية والتاريخية.

رؤية 2030

وتأتي الاتفاقية بهدف تطوير خدمات الحج والعمرة وتحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030، وتشمل نشر ثقافة الجودة، وإجراء الدراسات والبحوث، والتعاون في مجالات العمل على البرامج الاستشارية مع شركاء وزارة الحج والعمرة لرفع الكفاءة والجودة، وممثلين في الطوافة ومقدمي خدمات التموين والنقل.

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اتفاقيات تعاون

وتضمنت الاتفاقية عدة مجالات للتعاون بين الطرفين، في مقدمتها إعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية لخدمات الحج والعمرة، وإشراك الوزارة في الفِرق واللجان الفنية الوطنية المعنية بإعداد وتحديث اللوائح الفنية ذات الصلة، كما نصّت المذكرة على التعاون في تطبيق اللوائح الفنية من ناحية إلزام المشغلين العاملين لدى وزارة الحج والعمرة بالحصول على شهادات المطابقة والتفتيش.

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