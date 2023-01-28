مراد باتنا مطلب النصراويين

طالبت جماهير النصر، مجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، المغربي مراد باتنا، لتدعيم صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

النصر يسعى لحسم الصفقة

وأكدت تقارير أن الإدارة النصراوية تستهدف ضم مراد باتنا على سبيل الإعارة، قبل نهاية الميركاتو الشتوي، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه مع الفتح، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الجماهير تطلب ضم مراد باتنا

وتفاعلت الجماهير مع احتمالية تعاقد النصر مع اللاعب المغربي، ليصبح اسم مراد باتنا ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم السبت، وأكدت أنه سيكون مفيد للغاية، وتمنت حسم الصفقة.

ووجه الإعلامي الرياضي سعود الروقي رسالة إلى مسلي آل معمر، وقال: “إعارة مراد باتنا لنهاية الموسم.. ومحور 6 .. افعلها وصدقني لتشبح لك جماهير النصر الموسم كله.. الجناح الأيمن أهم من أي شيء حالياً .. أفعلها يا ريس”.

وكتب علي: “الوقت ضيق جدًا، عطني باتنا إعارة 6 أشهر، والله لاعب كبير وبينفع كثير بالجناح الأيمن.. افعلها أرجوك”، وقال آخر: ” لاعب عظيم جداً يا مسلي خذ باتنا من الفتح وعطهم بيتي مارتينيز وما أتوقع بيرفضون العرض”.

وعلق نادر قائلًا: “مراد باتنا جناح ممتاز وراح نستفيد يا مسليـ هاته إعارة وعطهم ماشاريبوف تبادل”، وكتب عادل الجهني: “باتنا لاعب الفتح خيار مميز، جناح سريع وهداف، الكل يتمنى أن ينتقل للنصر واللعب مع رونالدو، تكفون هاتوه يا رجال النصر”.