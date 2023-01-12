مراسلة قناة الإخبارية: الهلال قدم لـ ميسي عرضًا ضخمًا

قالت سيرين العماري مراسلة قناة “الإخبارية” في العاصمة الفرنسية باريس: إن الصحف الفرنسية تحدثت عن تقديم نادي الهلال عرضًا ضخمًا للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت العماري في برنامج “المنتصف” على قناة الإخبارية: “وسائل الإعلام والصحافة الفرنسية تحدثت عن اهتمام الهلال بضم النجم الأرجنتيني وتفاصيل العرض الضخم، الصحف الفرنسية أن هذا سيكون أمرًا جيدًا في حال وافق ليلعب ضد غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثًا لصفوف النصر”.

وتابعت: “وسائل الإعلام الفرنسية أن هذا سيكون جيدًا للدوري السعودي وسيسلط مزيدًا من الأضواء عليه على مستوى العالم، في حال اجتمع رونالدو وميسي فيه ضد بعضهما البعض”.

وذكر الإعلامي خالد الذياب عبر “تويتر” أن الهلال جهز عرضًا قدره 300 مليون يورو لضم النجم الأرجنتيني، وقد يصل العرض إلى 400 مليون يورو.