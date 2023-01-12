Icon

مراسلة قناة الإخبارية: الهلال قدم لـ ميسي عرضًا ضخمًا Icon قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد كنو سيُرفض Icon ريال مدريد وفالنسيا إلى شوطين إضافيين Icon لقطات من تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات بمعهد التدريب النسوي Icon هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب بلجيكا Icon تعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف Icon ريال مدريد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على فالنسيا بهدف Icon استمتع مع “المواطن” بأجواء الماضي والحاضر في ليالي الدرعية Icon أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض يوسف السالم لأزمة صحية Icon لعبة الحبار بكل مراحلها الحماسية في إيماجينيشن بارك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
أزرق الرياض مهتم بضم اللاعب الأرجنتيني

مراسلة قناة الإخبارية: الهلال قدم لـ ميسي عرضًا ضخمًا

2023-01-12 الساعة 12:44
مراسلة قناة الإخبارية: الهلال قدم لـ ميسي عرضًا ضخمًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت سيرين العماري مراسلة قناة “الإخبارية” في العاصمة الفرنسية باريس: إن الصحف الفرنسية تحدثت عن تقديم نادي الهلال عرضًا ضخمًا للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت العماري في برنامج “المنتصف” على قناة الإخبارية: “وسائل الإعلام والصحافة الفرنسية تحدثت عن اهتمام الهلال بضم النجم الأرجنتيني وتفاصيل العرض الضخم، الصحف الفرنسية أن هذا سيكون أمرًا جيدًا في حال وافق ليلعب ضد غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثًا لصفوف النصر”.

وتابعت: “وسائل الإعلام الفرنسية أن هذا سيكون جيدًا للدوري السعودي وسيسلط مزيدًا من الأضواء عليه على مستوى العالم، في حال اجتمع رونالدو وميسي فيه ضد بعضهما البعض”.

وذكر الإعلامي خالد الذياب عبر “تويتر” أن الهلال جهز عرضًا قدره 300 مليون يورو لضم النجم الأرجنتيني، وقد يصل العرض إلى 400 مليون يورو.

وأضاف الذياب أن اللاعب الأرجنتيني يُرحب بالفكرة مستقبلًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي وحكيمي في لقاء الأصدقاء الليلة
آخر الاخبار

مبابي وحكيمي في لقاء الأصدقاء الليلة

آخر الاخبار
حظر أمريكي لتيك توك قريبًا
العالم

حظر أمريكي لتيك توك قريبًا

العالم
3 مليارات دولار قيمة قرض جديد لمصر
العالم

3 مليارات دولار قيمة قرض جديد لمصر

العالم
الأردن يوقف ملاحقة المشاركين باعتصامات الأسعار بشرط
العالم

الأردن يوقف ملاحقة المشاركين باعتصامات الأسعار بشرط

العالم
أمطار على الطائف وتوقعات بامتداد تأثيرها إلى...
أخبار رئيسية

أمطار على الطائف وتوقعات بامتداد تأثيرها إلى...

أخبار رئيسية
أهم المشروبات الساخنة وفوائدها تزامنًا مع دخول...
السعودية اليوم

أهم المشروبات الساخنة وفوائدها تزامنًا مع دخول...

السعودية اليوم
جامعة الطائف: تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها...
السعودية اليوم

جامعة الطائف: تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها...

السعودية اليوم
الأمطار الغزيرة تغسل المسجد الحرام
السعودية اليوم

الأمطار الغزيرة تغسل المسجد الحرام

السعودية اليوم