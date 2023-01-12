مراسلة قناة الإخبارية: الهلال قدم لـ ميسي عرضًا ضخمًا قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد كنو سيُرفض ريال مدريد وفالنسيا إلى شوطين إضافيين لقطات من تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات بمعهد التدريب النسوي هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب بلجيكا تعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف ريال مدريد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على فالنسيا بهدف استمتع مع “المواطن” بأجواء الماضي والحاضر في ليالي الدرعية أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض يوسف السالم لأزمة صحية لعبة الحبار بكل مراحلها الحماسية في إيماجينيشن بارك
قالت سيرين العماري مراسلة قناة “الإخبارية” في العاصمة الفرنسية باريس: إن الصحف الفرنسية تحدثت عن تقديم نادي الهلال عرضًا ضخمًا للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
فيديو | مراسلة #الإخبارية من باريس سيرين العماري: هناك أخبار في الصحافة الفرنسية تقول إن نادي الهلال عرض مبلغا كبيرا ليمسي من أجل الانتقال إلى صفوفه في الفترة القادمة#المنتصف pic.twitter.com/NcVJTwXJbMقد يهمّك أيضاً
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) January 11, 2023
وأضافت العماري في برنامج “المنتصف” على قناة الإخبارية: “وسائل الإعلام والصحافة الفرنسية تحدثت عن اهتمام الهلال بضم النجم الأرجنتيني وتفاصيل العرض الضخم، الصحف الفرنسية أن هذا سيكون أمرًا جيدًا في حال وافق ليلعب ضد غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثًا لصفوف النصر”.
وتابعت: “وسائل الإعلام الفرنسية أن هذا سيكون جيدًا للدوري السعودي وسيسلط مزيدًا من الأضواء عليه على مستوى العالم، في حال اجتمع رونالدو وميسي فيه ضد بعضهما البعض”.
وذكر الإعلامي خالد الذياب عبر “تويتر” أن الهلال جهز عرضًا قدره 300 مليون يورو لضم النجم الأرجنتيني، وقد يصل العرض إلى 400 مليون يورو.
وأضاف الذياب أن اللاعب الأرجنتيني يُرحب بالفكرة مستقبلًا.