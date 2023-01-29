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من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

مراكز عبور تعلن عن وظائف شاغرة للنساء في الرياض والدمام

2023-01-29 الساعة 11:49
مراكز عبور تعلن عن وظائف شاغرة للنساء في الرياض والدمام
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز المجموعة في كل من الدمام، والرياض.

المسميات الوظيفية

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة في الدمام هي: أخصائية تربية خاصة، أخصائية تخاطب، أخصائية علاج طبيعي، أخصائية علاج وظيفي، أخصائية تمريض، أخصائية علم نفس، بينما وظائف مدينة الرياض: أخصائية علاج طبيعي، أخصائية علاج وظيفي، أخصائية تربية خاصة، أخصائية تخاطب، أخصائية تمريض.

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طريقة التقديم

وأشارت مجموعة مراكز عبور، إلى أنَّ التقديم متاحٌ إلكترونيًّا، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يناير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

– للتقديم على وظائف الدمام هنا

– للتقديم على وظائف الرياض هنا

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