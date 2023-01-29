مراكز عبور تعلن عن وظائف شاغرة للنساء في الرياض والدمام 21 وظيفة إدارية وفنية بالرياض وحائل والقصيم إتاحة الخدمة الذاتية لشحن الأمتعة بمطار الملك عبدالعزيز وظائف تعليمية شاغرة في عدد من التخصصات 3 مدن تسجل أعلى حرارة بـ 32 مئوية والصمان الأدني توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان تنبيه من حالة مطرية على العرضيات تستمر لـ 8 مساء المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف شاغرة رؤية 2030 أعادت اكتشاف الموروث الثقافي والحضاري للمملكة وصولاً للعالمية السعودية للخدمات الأرضية تعلن بدء التسجيل لحديثي التخرج عبر تمهير
أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز المجموعة في كل من الدمام، والرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة في الدمام هي: أخصائية تربية خاصة، أخصائية تخاطب، أخصائية علاج طبيعي، أخصائية علاج وظيفي، أخصائية تمريض، أخصائية علم نفس، بينما وظائف مدينة الرياض: أخصائية علاج طبيعي، أخصائية علاج وظيفي، أخصائية تربية خاصة، أخصائية تخاطب، أخصائية تمريض.
وأشارت مجموعة مراكز عبور، إلى أنَّ التقديم متاحٌ إلكترونيًّا، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يناير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:
– للتقديم على وظائف الدمام هنا
– للتقديم على وظائف الرياض هنا