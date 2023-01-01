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الحرارة الصغرى لم تسجل صفرًا أو أقل

مربعانية ديسمبر كانت معتدلة وتوقعات بتكرارها في يناير

2023-01-01 الساعة 8:30
مربعانية ديسمبر كانت معتدلة وتوقعات بتكرارها في يناير
المواطن - فريق التحرير

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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند، إن عام 2022 انتهى ولم تسجل درجات الحرارة الصغرى صفرًا أو أقل في أي مدينة أو محافظة بالمملكة خلال شهر ديسمبر، وهو ما يعد من المؤشرات الأولية على أن المربعانية كانت معتدلة، متوقعًا أن تخرج المربعانية في 15 يناير كذلك.

درجة حرارة الرياض

وأوضح المسند عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، أن بداية سنة 2023 بسيطة (365 يومًا) حيث يأتي شهر فبراير 28 يومًا بدلًا من 29، لافتًا إلى أنه في العادة تعد العشر الأوائل من شهر يناير الأشد برودة حيث تصل درجات الحرارة لمدينة الرياض في هذا الشهر لـ 14 درجة مئوية، وذلك وفقًا للسجلات المناخية لمدينة الرياض خلال الـ 35 عامًا الماضية.

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طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان – الظهر- جبل اللوز).

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