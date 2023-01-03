مرسول بارك يُجهز بروفة حفل تقديم كريستيانو رونالدو

تداول رواد موقع “تويتر” مقطع فيديو لإدارة ملعب مرسول بارك في الرياض وهي تُجهز بروفة لحفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان النجم البرتغالي وصل إلى الرياض مساء أمس الاثنين، وذلك تمهيدًا لخضوعه للفحص الطبي ثم تقديمه كلاعب في صفوف أصفر الرياض اليوم في ملعب مرسول بارك، حيث ينطلق الحفل في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

القنوات الناقلة

ويُنقل حفل كريستيانو رونالدو عبر قنوات ” أبو ظبي الرياضية، SSC، قنوات Bein Sports الرياضية القطرية”.

وسيتم تقديم اللاعب البرتغالي بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية والإعلامية البارزة ونجوم النصر السابقين، ثم بعدها ينطلق مران الفريق الكروي الأول.

وأعلن حساب مرسول بارك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر حفل تقديم رونالدو، ويبلغ سعر التذكرة 15 ريالًا، وسيكون ريع عوائد التذاكر لصالح منصة إحسان.

ونشر اللاعب البرتغالي نجم نادي النصر الجديد، صورة له وهو يُجري الفحوصات الطبية قبل تقديمه رسميًا كلاعب في صفوف أصفر الرياض مساء اليوم في ملعب مرسول بارك في الرياض.

وعلق رونالدو على صورته التي نشرها عبر خاصية Story في حسابه بالإنستجرام: “الفحص الطبي تم الانتهاء منه”.

راتب كريستيانو رونالدو

موقع Transfer News Live الشهير فصّل راتب كريستيانو رونالدو مع النصر سنويًّا وشهريًّا وأسبوعيًّا، حيث سيتقاضى أيقونة المنتخب البرتغالي سنويًّا من أصفر الرياض 780 مليون ريال أي ما يُعادل 194 مليون يورو، وشهريًّا 65 مليون ريال، وأسبوعيًّا 15 مليون ريال، ومليوني ريال و100 ألف في اليوم الواحد، و87 ألفًا و500 ريال في الساعة الواحدة.