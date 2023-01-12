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بمجرد توفير الجيل التالي

مرسيدس تنوي وقف العلامة التجارية إي كيو

2023-01-12 الساعة 8:36
مرسيدس تنوي وقف العلامة التجارية إي كيو
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم شركة مرسيدس- بنز وقف العلامة التجارية إي كيو لمنتجات السيارات التي تعمل بالبطاريات والكهرباء، بمجرد توفير الجيل التالي من السيارات المدمجة المقرر طرحه في السوق اعتبارًا من نهاية عام 2024، وفقًا لصحيفة هاندلسبلات الألمانية، اليوم الخميس.

التفاصيل

ويأتي القرار استنادًا إلى تركيز الرئيس التنفيذي أولا كلينيوس على السيارات الكهربائية فقط، مما يجعل العلامة التجارية إي كيو زائدة عن الحاجة مع ابتعاد مرسيدس عن المحركات التي تعمل بالاحتراق.

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وتقوم شركة تصنيع السيارات الألمانية حاليًّا بتسويق طرازاتها الكهربائية بالكامل تحت العلامة التجارية إي كيو التي تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2016.

وأفاد متحدث باسم منتجات إي كيو أن العلامة التجارية ركيزة مهمة في إستراتيجية النقل الكهربائي الخاصة بالشركة.

وتابع: ولكن في ظل وجود هدف بأن تصبح علامتنا التجارية الأم مرسيدس- بنز كهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد، فإننا سنعمل على تكييف وضع المركبات وبالتالي استخدام العلامة التجارية بما يتماشى مع المراحل الزمنية، ولكن من السابق لأوانه تقديم تفاصيل بهذا الشأن حاليًّا.

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