مرض غامض يفرض إغلاقًا كاملًا للعاصمة الكورية الشمالية لـ 5 أيام

كشف موقع إن. كيه نيوز، الكوري الجنوبي، أن السلطات في كوريا الشمالية فرضت إغلاقًا كاملًا لمدة 5 أيام في العاصمة بيونغ يانغ؛ بسبب ارتفاع الإصابات بمرض تنفسي لم تحدده.

البقاء في المنازل

وأفاد الموقع المتخصص في الشأن الكوري الشمالي أن الإخطار لم يُشِر إلى فيروس كورونا؛ لكنه أوضح أن السكان في المدينة عليهم البقاء في منازلهم حتى نهاية يوم الأحد، ويجب أن يخضعوا لقياس درجة الحرارة أكثر من مرة في اليوم الواحد.

ويخزن سكان بيونغ يانغ السلع، على ما يبدو، تحسبًا لإجراءات أكثر صرامة؛ لكن ليس واضحًا ما إذا كانت مناطق أخرى في كوريا الشمالية قد فرضت بالفعل إغلاقات جديدة؛ وفقًا للموقع أمس الثلاثاء.

من المعروف أن كوريا الشمالية قد اعترفت بأول تفشٍّ لفيروس كورونا العام الماضي؛ لكنها أعلنت في أغسطس انتصارها على الجائحة.