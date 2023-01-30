مرور القريات يطيح بقائدي مركبات ارتكبوا عدة مخالفات

ضبط مرور محافظة القريات بالتنسيق مع شرطة المنطقة، قائدي مركبات ارتكبوا مخالفات منها (تعديل وإضافة على جسم المركبة – السير دون لوحة أمامية).

إحالتهم للهيئة المرورية

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه تم حجز مركباتهم وإحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم.