مرور المدينة المنورة يغلق 3 طرق ابتداءً من الاثنين

نوهت الإدارة العامة للمرور بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، بأنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فيصل وطريق المطار.

بنى تحتية

وذكر الحساب الرسمي لإدارة المرور على موقع “تويتر”، أن إغلاق الطرق يأتي استكمالًا لأعمال البنية التحتية الرئيسية للمشروع، ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 23 يناير.

وأهاب المرور بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.