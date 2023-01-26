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سينتج عنه عدد من النيازك الصغيرة

مرور كويكب بحجم شاحنة بالقرب من الأرض الجمعة

2023-01-26 الساعة 9:46
مرور كويكب بحجم شاحنة بالقرب من الأرض الجمعة
المواطن - فريق التحرير

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قالت وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا: إن كويكبًا بحجم شاحنة سيمر بالقرب من الأرض اليوم، عند مسافة من الأدنى في تاريخ حالات الاقتراب المسجلة من كوكبنا، مطمئنة إلى أنه لا يشكّل أي خطر.

غدًا الجمعة

ووفقًا للوكالة، فإن هذا الكويكب بي يو 2023 الذي رصده أخيرًا أحد هواة علم الفلك، سيقترب من الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية قرابة الساعة 16,27 بتوقيت المحيط الهادئ الخميس (00,27 ت غ الجمعة).

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وسيقترب الكويكب عند مسافة 3600 كيلومتر من سطح الأرض، أي أقرب بكثير من أقمار اصطناعية عدة تدور حول الأرض.

وكشف بيان ناسا أنه لا يوجد خطر من أن يصطدم الكويكب بالأرض.

سيتفكك بالغلاف الجوي

وحتى لو حدث مثل هذا الاصطدام، فإن الكويكب الذي يبلغ قطره 3,5 أمتار إلى 8,5 أمتار، سيتفكك إلى حد كبير في الغلاف الجوي للأرض، ما قد يفضي إلى عدد قليل من النيازك الصغيرة.

وقد رُصد الكويكب، بواسطة مرصد في شبه جزيرة القرم من جانب عالم الفلك الهاوي غينادي بوريسوف الذي سبق أن رصد مذنّبًا بين النجوم في عام 2019.

ثم أجريت عشرات عمليات رصد أخرى من مراصد في جميع أنحاء العالم.

لن يصيب الأرض

وكشفت وكالة الفضاء الأمريكية أن نظام تقييم مخاطر الارتطام التابع لناسا خلص سريعًا إلى أن الكويكب لن يصيب الأرض.

وتابع الباحث في وكالة ناسا ديفيد فارنوكيا، الذي ساعد في تطوير هذا النظام: “على الرغم من العدد الضئيل للغاية لعمليات المراقبة، فقد استطاع النظام أن يتوقع بأن الكويكب سيمر عند مسافة قريبة للغاية من الأرض”.

وأردف: في الواقع، هذه من أقرب المرات التي يدنو فيها جسم من الأرض على الإطلاق.

سيتغير مساره

وسيقترب الكويكب بشدة إذ سيتغير مساره حول الشمس بشكل كبير.

واختتمت ناسا أن الكويكب في السابق استغرق 359 يومًا لإكمال مداره حول الشمس، ولكن بعد هذا الاقتراب الكبير مع الأرض، سيستغرق إكمال مداره 425 يومًا.

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