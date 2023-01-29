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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع متروكة” في جمرك الرياض الميناء الجاف، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.
وأوضحت هيئة الزكاة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن شروط الاشتراك في المزاد تشمل التالي:
1– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
2– دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.
3– دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%.
4– يجب على المشتري إخراج البضائع خلال 3 أيام.
5– يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك لدخول المزاد.