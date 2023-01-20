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قال : نود رؤية ميسي ورونالدو في بطولة واحدة

مسؤول بـ الاتحاد السعودي: لا نعلم شيئًا عن مفاوضات الهلال مع ميسي

2023-01-20 الساعة 3:51
مسؤول بـ الاتحاد السعودي: لا نعلم شيئًا عن مفاوضات الهلال مع ميسي
المواطن - فريق التحرير

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علق الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، على الأنباء المتداولة بشأن إمكانية انتقال نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي للمحترفين.

مفاوضات الهلال مع ميسي

وينتهي عقد ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وأكدت تقارير أن نادي الهلال يسعى للحصول على خدماته، بعد تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو،

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ليونيل ميسي
ليونيل

تعليق القاسم

وقال إبراهيم القاسم: “حتى الآن، لا نعلم شيئًا عن إمكانية انتقال ميسي للدوري السعودي، رغم أنني لا أخفي رغبة الاتحاد في رؤية ليونيل يومًا ما في دوري المحترفين السعودي”.

وتابع خلال تصريحاته لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “الاتحاد السعودي يعمل دائمًا للارتقاء بمستوى الكرة السعودية، وبالطبع نود أن نرى ميسي ورونالدو في بطولة واحدة مجددًا”.

وفي ختام تصريحات الأمين العام للاتحاد السعودي في هذا الشأن، قال: “لكن الحقيقة، لا نعلم شيئًا عن إمكانية حدوث ذلك في الوقت الحالي”.

ليونيل ميسي
ليونيل

الاقتراب من تجديد تعاقده

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذه الرسائل تعني أن ليونيل لم يتلق بعد عرضًا رسميًا من الدوري السعودي، وأن باريس سان جيرمان يبقى الأكثر جدية في تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأضافت “ماركا”: “لقد اتفق خورخي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني على كل شيء ويبقى إتمام التفاصيل الأخيرة مثل الإعلان الرسمي الذي لا يبقى بعيدًا ولكنه ليس وشيكًا”.

ميسي - الهلال
ليونيل – المصدر @ChampionsLeague

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