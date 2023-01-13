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بلغت سرعة الرياح 100 كم/ الساعة

مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل بسبب سرعة الرياح

2023-01-13 الساعة 10:58
مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل بسبب سرعة الرياح
المواطن - فريق التحرير

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منع محافظ أنطاليا التركية النساء اللواتي طولهن أقل من 160 سنتمترًا من الخروج من منازلهن إلى الشارع بسبب العاصفة.

التفاصيل

وهناك احتمال كبير أن تهب رياح شديدة يمكنها حمل النساء اللواتي طولهن دون 160 سنتمترًا، حيث بلغت سرعة الرياح في بعض مناطق المحافظة 100 كم في الساعة، وفقًا لبيان منشور على شبكات التواصل الاجتماعي.

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وقد علق المستخدمون الأتراك على هذا البيان الإعلامي، مشيرين إلى أنه كلما أعلنت السلطات عن عاصفة مقبلة، تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي مزحات مشابهة.

من المعروف أنه في يوم 11 يناير ضربت عاصفة شديدة مدينة أنطاليا تسببت في ارتفاع الأمواج قبالة ساحل كونيالتي إلى ستة أمتار، وقلعت الأشجار وألحقت اضرارًا بعشرات السيارات.

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