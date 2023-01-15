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قبل نهائي كأس السوبر الإسباني

مسؤول فندق: وفرنا الكبسة والجريش للاعبي برشلونة

2023-01-15 الساعة 7:17
مسؤول فندق: وفرنا الكبسة والجريش للاعبي برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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أكد حمد الصادق مدير الموارد البشرية في الفندق الذي يُقيم فيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تناول اللاعبين لعدد من الوجبات السعودية الشهيرة.

أكلات سعودية للاعبين

وقال الصادق خلال تصريحاته لـ”الإخبارية”: “بالإضافة إلى نظام لاعبي برشلونة الصارم في الغذاء، ولكن كان عندهم أيام مفتوحة، تم تقديم أكل سعودي”.

نادي برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @gsaksa

وواصل حمد الصادق حديثه عن اللاعبين قائلًا: “وفرنا الكبسة والجريش والقرصان للاعبي الفريق الكتالوني في الفندق، أكثر من ذلك ما قدرنا”.

برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @FCBarcelona

برشلونة يُلاقي ريال مدريد

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد نظيره ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الأحد، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، حيث حصد البطولة 13 مرة في أعوام؛ 1983، 1991، 1992، 1994، 1996، 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016 و2018.

برشلونة بطل كأس السوبر الإسباني
جانب من تتويج الفريق الكتالوني

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني، حيث نجح في التتويج باللقب 12 مرة، في النسخ التالية؛ 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017، 2019/ 2020 و2021/ 2022.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @gsaksa

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