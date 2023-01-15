مسؤول فندق: وفرنا الكبسة والجريش للاعبي برشلونة

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أكد حمد الصادق مدير الموارد البشرية في الفندق الذي يُقيم فيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تناول اللاعبين لعدد من الوجبات السعودية الشهيرة.
فيديو | محمد الصادق مدير الموارد البشرية في الفندق:
وفرنا "الكبسة" و "الجريش" و "القرصان" للاعبي برشلونة في الفندق#السوبر_الإسباني_بالرياض#ريال_مدريد_برشلونة#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/io0YXd6JbK
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 15, 2023
وقال الصادق خلال تصريحاته لـ”الإخبارية”: “بالإضافة إلى نظام لاعبي برشلونة الصارم في الغذاء، ولكن كان عندهم أيام مفتوحة، تم تقديم أكل سعودي”.
وواصل حمد الصادق حديثه عن اللاعبين قائلًا: “وفرنا الكبسة والجريش والقرصان للاعبي الفريق الكتالوني في الفندق، أكثر من ذلك ما قدرنا”.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد نظيره ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الأحد، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، حيث حصد البطولة 13 مرة في أعوام؛ 1983، 1991، 1992، 1994، 1996، 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016 و2018.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني، حيث نجح في التتويج باللقب 12 مرة، في النسخ التالية؛ 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017، 2019/ 2020 و2021/ 2022.