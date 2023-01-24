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وضع يده في جيبه وعدَّل ملابسه أمام الكاميرات

مسؤول ياباني بارز وبّخته والدته وخجلت من فعلته خلال زيارة رسمية

2023-01-24 الساعة 10:41
مسؤول ياباني بارز وبّخته والدته وخجلت من فعلته خلال زيارة رسمية
المواطن - فريق التحرير

وبخت والدة أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ابنها سيجي كيهارا 52 عاماً، بعد أن باغتته إحدى عدسات التصوير وهو يقوم بحركة وُصِفَتْ بأنها “خارجة” خلال زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

واضع يده داخل جيبه

وكانت صحيفة شنبان أساكي اليابانية رصدت بعض اللقطات لسيجي كيهارا مساعد رئيس الوزراء الياباني، واضعاً يده داخل جيبه قبل أن ينتبه لظهوره بالكاميرات ليعدل من ملابسه ويخرجها.

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وعقب المشهد الذي لاقى رواجاً واسعاً، تلقى كيهارا، عدة تعليقات ساخرة وكان منها من وصفوه بـتصنع الأدب الزائد، ومنها من قال إنه مهتم بكلام رئيس الوزراء أكثر من رئيس الوزراء نفسه. وفقاً لصحيفة ديلي ميل.

وقرأت والدته على موقع يوتيوب، تعليقات مفادها أنه جلب العار على والديه بعد أن تم تصويره ويداه في جيوب بنطاله بينما كان كيشيدا يتحدث إلى المراسلين.

واتصلت به أمه ووبخته وقالت له عيب عليك قم بخياطة جيوبك حتى لا تضطر لوضع يديك فيها ثانية.

اعتذار

وقدم سيجي كيهارا، اعتذاره للجميع عن تصرفه، فيما وبخته والدته وقالت إنها تخجل منه.

وقال كيهارا إنه كان من النوع الذي يضع يديه في جيوبه أثناء المشي، وبأنه كان يركز ببساطة على تعليقات كيشيدا حتى يتمكن من إطلاع وسائل الإعلام بدقة على نتيجة الزيارة.

وأردف: كنت أفكر في أفضل السبل لنقل العلاقات الودية بين اليابان والولايات المتحدة المعروضة في القمة.

العلاقات اليابانية الأمريكية

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قد أشادا بقوة التحالف بين بلديهما وبالدور المتزايد الذي تنوي اليابان تأديته لحماية الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأفاد بايدن في المكتب البيضوي أريد أن أكون واضحاً جداً: الولايات المتحدة ملتزمة تماماً وبشكل حازم وكامل أمام هذا التحالف.

وأردف الرئيس الأمريكي إلى جانب كيشيدا: أنت قائد حقيقي وصديق حقيقي”.

من جانبه، تحدث رئيس الوزراء الياباني عن العقيدة الدفاعية الجديدة التي أقرت ديسمبر، وتنص على زيادة هائلة في ميزانية الدفاع.

وقال: من شأنها أن تفيد قدراتنا على الردع والاستجابة، وهي رسالة إلى بكين وبيونغ يانغ.

وشدد كيشيدا على أن العلاقة مع الصين “هي التحدي الأكثر أهمية لكل من اليابان والولايات المتحدة”.

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