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الفرز غدًا الساعة 8 مساءً

مسابقة وفائز بصورة محمد عبده: من الأصل؟

2023-01-30 الساعة 8:40
مسابقة وفائز بصورة محمد عبده: من الأصل؟
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مسابقة لمتابعيه تتمثل في كشف الشخصية الأصلية والمستنسخة للفنان محمد عبده.

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ونشر آل الشيخ صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين، تضم تمثالًا للفنان محمد عبده وكتب عليها تغريدة قال فيها: من الأصل ومن النسخة؟ مشيرًا إلى أن الفائز يحصل على تذكرتين ليلة صوت الأرض، وسيتم الفرز غدًا الساعة 8 مساءً.

ليلة صوت الأرض

يشارك في حفل ليلة تحت الأرض عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، والمقرر إحياؤها 1 فبراير، لتكريم الراحل طلال مداح.

وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن أكثر من 31 فنانًا وفنانة أعلنوا استعدادهم للمشاركة في الحفل، من بينهم محمد عبده وماجد المهندس وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وأحلام وأصالة ولطيفة وبلقيس.

ومن النجوم المشاركين في حفل صوت الأرض، عبدالله الرويشد، وليد توفيق، أحلام، نوال الكويتية، أصالة، بلقيس، أنغام، ونجوى كرم، هاني شاكر، راشد الماجد، عبدالمجيد عبدالله، محمد عبده، ماجد المهندس، نبيل شعيل، صابر الرباعي.

صوت الأرض

يذكر أن طلال مداح هو ملحن ومطرب من أبرز الفنانين بالمملكة، وكان من أوائل الذين ساهموا في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة، فقد غنى في العديد من المدن حول العالم مثل باريس ولندن. قدّم الكثير من الأعمال الموسيقية وعَمِلَ مع العديد من الملحّنين والشعراء والموسيقيين.

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