مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا التأهل

أكد مساعد مدرب منتخب السعودية، أحمد الرويعي على صعوبة مواجهة عمان المقبلة في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25″، مشددًا على أن الأخضر يطمح لخطف بطاقة التأهل.

الأخضر يُلاقي عمان غدًا

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد عمان، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمواجهات المجموعة الأولى في “خليجي 25“.

وقبل لقاء الغد، يحتل منتخب العراق الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة “خليجي 25″، برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع عمان، ثم الأخضر برصيد 3 نقاط، وتتذيل اليمن الترتيب بدون رصيد.

تعليق الرويعي على مواجهة الغد

وتحدث الرويعي عن مواجهة الأخضر ضد عمان، قائلًا: “مباراة قوية، لدينا فرصة بالفوز، وطموحنا التأهل، مباراة العراق انتهت ونسعى لتخطي عمان الشقيق، استعددنا جيدًا للقاء ونحترم المنافس”.

وتابع مساعد مدرب الأخضر، حديثه في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قائلًا: “الطموح حق مشروع للجميع وأتوقع مباراة قوية وصعبة”.

لاعبو الأخضر لم يقدموا ما لديهم

وأضاف الرويعي: “رغم قصر مدة الإعداد لكن لم نواجه صعوبة في الإعداد فهم بطل آسيا وغرب آسيا عملنا معا لفترات طويلة، ونكتسب الخبرة من مثل هذه البطولات الهامة للاعبين الشباب”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “نطمح للوصول إلى أفضل مستوى، نثق في قدرات اللاعبين وإمكانياتهم، لم يقدموا ما لديهم بعد، لاعبو الأخضر لديهم الكثير من الناحية الفنية لم يظهروه بعد”.

واستكمل حديثه قائلًا: “المنتخبان واضحان لبعضهما، والأسلوب لا يختلف بين الأولمبي والأول، ونتمنى الظهور بشكل جيد والتأهل، في كل بطولة هدفنا الفوز بها والأهم بطولة آسيا وأولمبياد باريس كهدف طويل المدى”.

وأردف الرويعي: “ندعم الإيجابيات بالفريق، ونعمل على معالجة السلبيات ليكتسب اللاعبون خبرات رغم أن الدوري السعودي الأقوى على مستوى المنطقة، ليس لدينا إصابات، جاهزون لأي منتخب، نحن مستعدون لمواجهة أي أسلوب”.

واختتم مساعد مدرب الأخضر، تصريحاته قائلًا: “هدف الاتحاد زرع الثقة في اللاعبين للمشاركة الخليجية، معظمهم يلعبون بالدوري السعودي”.

وفي السياق ذاته، تحدث لاعب منتخب السعودية، فيصل الغامدي قائلًا: “لكل مباراة ظروفها، مرت المباراة بسلبياتها وإيجابياتها ونفكر في القادم”.