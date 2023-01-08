مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء

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عقدت جمعية مساعي الخيرية اليوم الأحد الموافق 8 يناير لعام 2023 اجتماعاً لمناقشة مشروع نماء واكتفاء الإصدار السادس.
الأهداف من المشروع
ويهدف المشروع، إلى تمكين المرأة في المشاريع وتهيئتها لإجادة الحرف والمهارات الأساسية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاكتفاء الذاتي، من خلال ورش عمل حرفية وسلوكية، وسيمتد المشروع لمدة سنة كاملة بإذن الله.
وتم تحديد الفئة المستهدفة وهي المرأة من عمر 18-38 سنة.
مشروع من ثلاث مراحل
ويتكون المشروع من ثلاث مراحل، كل مرحلة تتضمن ورشتي عمل حرفيتين وورشة عمل مهارية سلوكية تهدف لتطوير سلوك المشتركة ومهاراتها في ريادة الأعمال وبذلك نضمن تأهيل المتدربة بشكل كامل .