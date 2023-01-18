Icon

مذكرة تفاهم لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن Icon مساعٍ سعودية لتوحيد الجهود المناخية لـ 100 عام Icon 10 ملايين ريال تعلن فوز مشرف الغامدي بمزاد “تذكرة فوق الخيال” Icon نظام الوساطة العقارية يدخل حيز التنفيذ Icon صناديق الاستثمار بالخليج الأكثر نفوذًا حول العالم Icon وظائف لدى مجموعة الفطيم القابضة Icon أسهل طريقة لتحميل جميع برامج الحاسب الآلي بضغطة زر Icon الذكاء الاصطناعي ينتحل صفتك ويقلد صوتك خلال ثوانٍ Icon طريف تسجل أدنى درجة حرارة بـ2 مئوية Icon حفل جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يعود بنسخته الثالثة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لرصد التغيرات والتنبؤ بها

مساعٍ سعودية لتوحيد الجهود المناخية لـ 100 عام

2023-01-18 الساعة 1:57
مساعٍ سعودية لتوحيد الجهود المناخية لـ 100 عام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الرئيس التنفيذي لمركز الأرصاد أيمن غلام، اليوم الأربعاء، إن ورشة العمل التي انطلقت اليوم لرصد التغيرات المناخية هي استكمالاً لما قام به المركز الإقليمي للتغير المناخي من ورش سابقة بدأت بورش محلية ثم إقليمية لمعرفة القدرات لرصد التغيرات الإقليمية والمناخية.

تكامل مناخي

وأوضح غلام في حديثه لبرنامج “النشرة الأولى” على “قناة الإخبارية” أن هناك تكاملاً بين المركز الإقليمي للتغير المناخي وبين المراكز الدولية لخدمة العالم أجمع، من حيث رصد التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن مخرجات هذه الورشة ستعمل على خدمة المتغيرات المناخية ومواجهتها بقيادة المركز الإقليمي للتغيرات المناخية.

لـ 100 عام

وأشار إلى أن المركز الإقليمي للتغير المناخي بالمملكة يعمل على توحيد الجهود المناخية لمدة 100عام في رصد التغيرات المناخية والتنبؤ بها.

المركز الإقليمي للتغير المناخي في المملكة يسعى إلى توحيد الجهود لمدة 100 عام في رصد التغيرات المناخية الإقليمية والتنبؤ بها.

ورشة العمل الدولية

انطلقت اليوم، بجدة فعاليات ورشة العمل الدولية “القدرات الإقليمية في رصد المتغيرات المناخية، والتنبؤ بها”،بمشاركة 21 دولة و 6 منظمات عالمية، والتي تستضيفها المملكة وينظمها المركز الوطني للأرصاد ممثلاً في مركز التغير المناخي، على مدى يومين؛ لمناقشة وتبادل المعرفة ونقل الخبرات حول التغيير المناخي العالمي والإقليمي وقدرات الدول في أبحاث وتقنيات تغيير وتحليل البيانات المناخية وتقييمها في المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...
الرياضة

خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...

الرياضة
حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...
السعودية اليوم

حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...

السعودية اليوم
جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...
تقارير

جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...

تقارير
“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...
السعودية اليوم

“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...

السعودية اليوم
السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...
السعودية اليوم

السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...

السعودية اليوم
برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا
الرياضة

برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا

الرياضة
تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...
السعودية اليوم

تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...

السعودية اليوم