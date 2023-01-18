مساعٍ سعودية لتوحيد الجهود المناخية لـ 100 عام

قال الرئيس التنفيذي لمركز الأرصاد أيمن غلام، اليوم الأربعاء، إن ورشة العمل التي انطلقت اليوم لرصد التغيرات المناخية هي استكمالاً لما قام به المركز الإقليمي للتغير المناخي من ورش سابقة بدأت بورش محلية ثم إقليمية لمعرفة القدرات لرصد التغيرات الإقليمية والمناخية.

تكامل مناخي

وأوضح غلام في حديثه لبرنامج “النشرة الأولى” على “قناة الإخبارية” أن هناك تكاملاً بين المركز الإقليمي للتغير المناخي وبين المراكز الدولية لخدمة العالم أجمع، من حيث رصد التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن مخرجات هذه الورشة ستعمل على خدمة المتغيرات المناخية ومواجهتها بقيادة المركز الإقليمي للتغيرات المناخية.

لـ 100 عام

وأشار إلى أن المركز الإقليمي للتغير المناخي بالمملكة يعمل على توحيد الجهود المناخية لمدة 100عام في رصد التغيرات المناخية والتنبؤ بها.

المركز الإقليمي للتغير المناخي في المملكة يسعى إلى توحيد الجهود لمدة 100 عام في رصد التغيرات المناخية الإقليمية والتنبؤ بها.

ورشة العمل الدولية

انطلقت اليوم، بجدة فعاليات ورشة العمل الدولية “القدرات الإقليمية في رصد المتغيرات المناخية، والتنبؤ بها”،بمشاركة 21 دولة و 6 منظمات عالمية، والتي تستضيفها المملكة وينظمها المركز الوطني للأرصاد ممثلاً في مركز التغير المناخي، على مدى يومين؛ لمناقشة وتبادل المعرفة ونقل الخبرات حول التغيير المناخي العالمي والإقليمي وقدرات الدول في أبحاث وتقنيات تغيير وتحليل البيانات المناخية وتقييمها في المنطقة.