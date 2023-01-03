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ضمن التغيرات المستمرة في المنصة

مستخدمو تويتر على موعد مع التحديث الجديد هذا الشهر

2023-01-03 الساعة 3:14
مستخدمو تويتر على موعد مع التحديث الجديد هذا الشهر
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تستمر التغيرات الثورية واحدة تلو الأخرى في منصة تويتر وذلك منذ أن استحوذ عليها رجل الأعمال المثير للجدل، إيلون ماسك، وينتظر المستخدمون تحديثًا كبيرًا هذا الشهر أيضًا.

تغير نظام التنقل

وقال إيلون ماسك أن نظام التنقل في منصة تويتر سيتغير هذا الشهر، بحيث يسمح للمستخدمين بالتنقل السريع بين التغريدات والموضوعات الرائجة.

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مستخدمو تويتر على موعد مع تحديث ثوري هذا الشهر

وأوضح ماسك أن النظام الجديد سيكون أسرع من النظام الحالي في عملية التنقل وسيتخذ شكلًا جانبيًا وليس طوليًا، وسيتيح التنقل بين الموضوعات الموصى بها للمستخدم وتغريدات الحسابات التي يتابعها والموضوعات الرائجة.

وقال رئيس المنصة: حتى يتم الكشف عن هذا التحديث في وقت لاحق من هذا الشهر، سيكون بوسع المستخدمين الاعتماد على الأدوات الحالية المتمثلة في النجمة الموجودة في أعلى اليمين، والتي تتيح كيفية التحكم في الخط الزمني.

مستخدمو تويتر على موعد مع تحديث ثوري هذا الشهر (3)

سلسلة من التغييرات الكبيرة 

ويُذكر أن المنصة شهدت الكثير من التغيرات في عهد الملياردير إيلون ماسك، ومن أبرزها دفع رسوم شهرية تبلغ 8 دولارات لقاء الاحتفاظ بـ علامة التوثيق الزرقاء.

كذلك تم استحداث خاصية الكشف عن عدد مشاهدي التغريدة لجميع المستخدمين، وكانت قبل ذلك متاحة للمستخدم الذي نشرها فقط.

وكان إيلون ماسك نشر استطلاعًا غير رسمي عبر حسابه على تويتر يسأل المتابعون عما إذا كان عليه التنحي من منصب رئاسة المنصة، وجاءت أغلبية الإجابات بنعم، وبالفعل، يبحث الملياردير الأمريكي حاليًا عن خليفة له.

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