مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على النساء

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حذرت الدكتورة زهرة المعبي المستشارة الأسرية النفسية، الرجال من الكذب على المرأة نظرًا لأنها ذكية.
لا تكذب على المرأة لأنها ذكية وتعرف أنك كاذب بسبب عقليتها التحليلية القوية.. هل هذه المقولة صحيحة؟
د. زهرة المعبي – مستشار أسري نفسي: لا تستغبي المرأة @dr_zsm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wQaDzj4JFaقد يهمّك أيضاً
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 31, 2023
وأكدت المعبي خلال تصريحات ببرنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن على الرجل عدم إنكار ذكاء المرأة وأحاسيسها التحليلية التي تجعلها لها القدرة على استشفاف الكذب من لغة الجسد ونبرة الصوت والروائح.
وحثت الرجال بالقول “أنت لا تستغبي المرأة فهي ليس عندها حاسة سادسة أو حواس كثيرة ولكن عندها أحاسيس مفعمة لأنها تقوم على العاطفة وليس العقل”.
وأشارت المعبي إلى أن المرأة لديها قدرة عقلية تحليلية عظيمة، فالرجل يفكر بالفص الأيسر من الدماغ، أما السيدة فتفكر وتشعر من خلال الفصين ولذلك فقدراتها العقلية مرتفعة جدًا.
ولفتت إلى أن المرأة لديها قدرة فائقة على تصوير كل المواقف التي يقع فيها الرجل، وتستطيع أن تحلل وتقوم بتقارير عنه في كل حالة من حالاته.