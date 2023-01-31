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بسبب عقليتها وأحاسيسها التحليلية القوية

مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على النساء

2023-01-31 الساعة 7:08
مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على النساء
المواطن - فريق التحرير

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حذرت الدكتورة زهرة المعبي المستشارة الأسرية النفسية، الرجال من الكذب على المرأة نظرًا لأنها ذكية.

وأكدت المعبي خلال تصريحات ببرنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن على الرجل عدم إنكار ذكاء المرأة وأحاسيسها التحليلية التي تجعلها لها القدرة على استشفاف الكذب من لغة الجسد ونبرة الصوت والروائح.

وحثت الرجال بالقول “أنت لا تستغبي المرأة فهي ليس عندها حاسة سادسة أو حواس كثيرة ولكن عندها أحاسيس مفعمة لأنها تقوم على العاطفة وليس العقل”.

قدرة عقلية تحليلية

وأشارت المعبي إلى أن المرأة لديها قدرة عقلية تحليلية عظيمة، فالرجل يفكر بالفص الأيسر من الدماغ، أما السيدة فتفكر وتشعر من خلال الفصين ولذلك فقدراتها العقلية مرتفعة جدًا.

ولفتت إلى أن المرأة لديها قدرة فائقة على تصوير كل المواقف التي يقع فيها الرجل، وتستطيع أن تحلل وتقوم بتقارير عنه في كل حالة من حالاته.

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