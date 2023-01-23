مستشار أسري: الصمت بين الزوجين أشبه بنار تحت الرماد

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حذر المستشار الأسري د. عبدالله السلمان من خطورة الصمت والعزوف عن الكلام بين الزوجين ومناقشة المشاكل الأسرية اليومية.
وشدد السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “على أهمية الحوار بين الزوج والزوجة لمواجهة المشكلات التي قد تطرأ على الحياة الزوجية”.
وقال السلمان: “إن الخلافات بين الأزواج تكون مثل نار تحت الرماد ؛ ثم تنفجر لأتفه الأسباب لأنك كتمت أو صمت أمام الأسباب الكبرى”.
وأضاف عبدالله السلمان، موجهاً حديثه للزوجين، “لا تؤجلا حل خلافاتكما حتى تتراكم بل تخلصا منها أولاً بأول بلطف وود”.