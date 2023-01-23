مستشار أسري: الصمت بين الزوجين أشبه بنار تحت الرماد

حذر المستشار الأسري د. عبدالله السلمان من خطورة الصمت والعزوف عن الكلام بين الزوجين ومناقشة المشاكل الأسرية اليومية.

وشدد السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “على أهمية الحوار بين الزوج والزوجة لمواجهة المشكلات التي قد تطرأ على الحياة الزوجية”.

مشاكل الحياة الزوجية

وقال السلمان: “إن الخلافات بين الأزواج تكون مثل نار تحت الرماد ؛ ثم تنفجر لأتفه الأسباب لأنك كتمت أو صمت أمام الأسباب الكبرى”.

وأضاف عبدالله السلمان، موجهاً حديثه للزوجين، “لا تؤجلا حل خلافاتكما حتى تتراكم بل تخلصا منها أولاً بأول بلطف وود”.