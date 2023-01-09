مستشار أسري يعدد صفات الزوج الصالح والزوجة الصالحة

قال د. عبدالله السلمان المستشار الأسري إن من صفات الزوجة الصالحة أن تغرس في نفوس أبنائها وبناتها توقير واحترام وتقدير والدهم وتحثهم على البر به.

صورة الأب لدى الأبناء

وأضاف السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أن من خصال الزوجة الصالحة أن تبتعد نهائياً عن الاستحواذ عليهم ورسم صورة سلبية عن والدهم ولو كانت في خلافٍ معه!!”.

صفات الزوج الصالح

وقال السلمان، في تغريدة أخرى “الزوج الصالح يفهم طبيعة شخصية زوجته، ويحرص على تلبية احتياجاتها التي من أهمها الإشباع العاطفي المستمر والمتجدد والشعور بالأمان والاهتمام، ويتفهم التغيرات الهرمونية التي تمر بها، وينصت لحديثها بفعالية، ويثني على أي إنجاز شخصي أو فيما يخص الأسرة ويبتعد عن أي تصرف أو قول يحزنها.