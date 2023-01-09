مستشار أسري يعدد صفات الزوج الصالح والزوجة الصالحة

ولي العهد يعلن مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة أمطار غزيرة ورياح نشطة وبرد وسيول على 10 مناطق تحذير من طقس الشرقية والشمالية: عواصف رعدية وأمطار غزيرة ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية ضوابط هامة لمشاركة فرق العرضة في المناسبات العامة والخاصة %49 من شعب ألمانيا يرفض قرار تزويد كييف بالأسلحة الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف
قال د. عبدالله السلمان المستشار الأسري إن من صفات الزوجة الصالحة أن تغرس في نفوس أبنائها وبناتها توقير واحترام وتقدير والدهم وتحثهم على البر به.
وأضاف السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أن من خصال الزوجة الصالحة أن تبتعد نهائياً عن الاستحواذ عليهم ورسم صورة سلبية عن والدهم ولو كانت في خلافٍ معه!!”.
وقال السلمان، في تغريدة أخرى “الزوج الصالح يفهم طبيعة شخصية زوجته، ويحرص على تلبية احتياجاتها التي من أهمها الإشباع العاطفي المستمر والمتجدد والشعور بالأمان والاهتمام، ويتفهم التغيرات الهرمونية التي تمر بها، وينصت لحديثها بفعالية، ويثني على أي إنجاز شخصي أو فيما يخص الأسرة ويبتعد عن أي تصرف أو قول يحزنها.