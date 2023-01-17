مستشار تأمين: 50% من السيارات في المملكة غير مؤمنة

أكد مستشار التأمين والمخاطر سليمان بن معيوف، أن ٥٠٪؜ من السيارات في طرقات المملكة غير مؤمنة بسبب عدم الوعي الكافي لدى غير المؤمن، واصفًا الأمر بأنه سلوك غير حضاري.

المملكة سابقة

وأوضح سليمان بن معيوف خلال برنامج “في العلن”، أنه على الرغم من البدايات المتأخرة للتأمين في المملكة إلا أنها سبقت الكثير من دول الخليج في عملية التنظيم والضوابط.

وأضاف أن البنك المركزي ألزم شركات التأمين من تحديث الأسعار كل ربع سنة، وفي السابق كانت عمليات التسعير عشوائية، ولكن بعد إنشاء التنظيم كان لا بد أن توضع معايير لعملية التسعير.

جدير بالذكر أن برنامج “في العلن” يبث على قناة السعودية كل يوم أكد الساعة ٨:٣٠ مساءً ويقدمه الإعلامي “خالد السليمان” حيث يناقش فيه كبار المسؤولين في المملكة عن أبرز المواضيع التي تهم المجتمع والرأي العام.