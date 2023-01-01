مستشفيات بريطانيا تئن وقائمة الانتظار تصل لـ 100 ساعة 

أُجبر بعض المرضى في العديد من مستشفيات بريطانيا على الانتظار لمدة تصل لنحو 100 ساعة حتى يمكنهم الحصول على السرير، أما بالنسبة للأطفال فقد أخبر الأطباء الآباء بأنه يمكنهم النوم على الكراسي حتى يتم إيجاد مكان لهم.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تم نقل مريض، لم يذكر اسمه، إلى مستشفى غريت ويسترن في سويندون، بواسطة سيارة إسعاف الأسبوع الماضي، لكنه تُرك في الانتظار على نقالة لمدة أربعة أيام بينما يحاول الطاقم الحصول على سرير متاح.

الأطباء محطمون والأزمة تزداد سوءًا

وقال أحد الأطباء لصحيفة صنداي تايمز: نحن محطمون ولا أحد يستمع، نحن نرى أرقامًا للإصابات لم نرها من قبل في وظائفنا.

وفي أوكسفورد، في قسم الطوارئ والحوادث للأطفال بمستشفى جون رادكليف، شوهدت فتاة تبلغ ثلاث سنوات تنام على كرسي بلاستيكي بسبب الانتظار لساعات لتلقي العلاج.

وشارك والد الفتاة، توم هوك، الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي وكتب: لا تقدم لنا الصحة البريطانية العلاج، بدلًا من ذلك تقدم الإرهاق والجفاف.

وتابع: نحن نجلس على هذا الوضع منذ 22 ساعة كاملة.

ويتم حث موظفي سيارات الإسعاف على الحفاظ على إمدادات الأكسجين بسبب زيادة الطلب على الأكسجين المحمول في أقسام الطوارئ التي شهدت انخفاضًا خطيرًا في المخزون في العديد من المستشفيات في جميع أنحاء بريطانيا.

وقال أحد العاملين في خدمة الصحة الوطنية NHS لصحيفة Sunday Times: نحن الآن في مرحلة لا يوجد فيها ما يكفي من الأكسجين في الأسطوانات لعلاج المرضى في الطوارئ وسيارات الإسعاف.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرًا عن حالات ظلت في الانتظار لساعات طويلة بشكل خطي، كان أحدها لرجل يُشتبه في إصابته بسكتة دماغية، وآخر ينزف بشكل خطيرة، وامرأة ظلت تتقيأ دون مساعدة من الأطباء، وغيرهم من الحالات المأساوية التي كانت تستلقي على الأرض من الألم في انتظار رؤية الطبيب.

الشتاء الأسوأ

ويُذكر أن قادة الصحة قد حذروا من أن هذا الشتاء سيكون على الأرجح الأسوأ على الإطلاق؛ بسبب الأدوار الشرسة للأنفلونزا وعودة فيروس كورونا.