مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن البيئي

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الجمعة، 6 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.
وذكر الأمن البيئي على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه ضبط 9 آليات كانت تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة مع المخالفين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحث الأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.