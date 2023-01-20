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استخدموا 9 آليات في نقل الرمال

مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن البيئي

2023-01-20 الساعة 6:19
مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن البيئي
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الجمعة، 6 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

9 آليات

وذكر الأمن البيئي على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه ضبط 9 آليات كانت تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة مع المخالفين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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الإبلاغ

وحث الأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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