Icon

وفاة مشجع عراقي بسبب التدافع قبل نهائي خليجي 25 Icon الزكاة: 31 يناير آخر موعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة Icon 3 أشياء توضح تأكيد حجزك للحج Icon ترامب: فيسبوك خسر 700 مليار دولار بسببي Icon بث دوري روشن السعودي على قناتين بإيطاليا والبرتغال Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار Icon التعادل يحسم مباراة العدالة والباطن Icon موسكو ومينسك يعلنان التعاون العسكري لصد أي هجوم Icon مستكشفو رحلة قلب الجزيرة العربية يجدون آثار بيض نعام ونقوشًا صخرية Icon جوائز ميدان فروسية حفر الباطن الأعلى قيمة واستريسي يحقق الكأس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
دلالة على حياة وبيئة مختلفة

مستكشفو رحلة قلب الجزيرة العربية يجدون آثار بيض نعام ونقوشًا صخرية

2023-01-19 الساعة 5:35
مستكشفو رحلة قلب الجزيرة العربية يجدون آثار بيض نعام ونقوشًا صخرية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وجد أعضاء رحلة إعادة إحياء قلب الجزيرة العربية الذي يقوم بها المستكشف مارك إيفانز وفريقه على خطى المستكشف عبدالله فيلبي، بقايا وآثار طيور وحيوانات كانت تعيش في تلك المناطق التي مروا بها، مثل النعام والأسود والنسور، وكذلك رسومات ونقوش صخرية كدلالة على حياة وبيئة مختلفة كانت في تلك الأماكن.

عراقة الزمن

واستشهد الفريق المستكشف، ببقايا بيض النعام في “نفود دلقان” بين تجويفات الرمال المتحركة، وأيضا وجود المنحوتات الكتابية والرسوم الصخرية في أعلى قمة “جبل مصيقلة”، لتحكي عن الحياة فيها آنذاك وكيف كانت الوسيلة والتواصل فيما بينهم للتنقل من مكان لآخر كإشارات بقيت شاهدة على عراقة وأصالة ذلك الزمن رغم عوامل التعرية الجيولوجية للمكان والإنسان، في تلك المناطق حيث تمتد عوامل التعرية إلى سنين طويلة.

قد يهمّك أيضاً
Img

الاتحاد يسعى لمواصلة تفوقه أمام الباطن

Img

وزير يغط في نوم عميق على الهواء مباشرة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية
الرياضة

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية

الرياضة
إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها
مشاهير

إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها

مشاهير
مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...
السعودية اليوم

مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...

السعودية اليوم
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن
الرياضة

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن

الرياضة
المنتخب السعودي الـ49 عالميًا
الرياضة

المنتخب السعودي الـ49 عالميًا

الرياضة
خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...
السعودية اليوم

خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...

السعودية اليوم
إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان
صحة وطب‎

إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان

صحة وطب‎
إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...
حصاد اليوم

إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...

حصاد اليوم