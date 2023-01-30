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هجمات تشهدها الضفة الغربية

مستوطنون يعتدون على منازل وممتلكات الفلسطينيين

2023-01-30 الساعة 10:43
مستوطنون يعتدون على منازل وممتلكات الفلسطينيين
المواطن - فريق التحرير

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هاجم مستوطنون إسرائيليون عددًا من البلدات في الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين وعدد من المنازل.

الهجمات الإسرائيلية

وهاجم مستوطنون من مستوطنة شافوت راحيل بلدة جالود جنوب شرق نابلس وقاموا بالاعتداء على منازل المواطنين وممتلكاتهم وإحراق المركبات.

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كما حطم مستوطنون زجاج منزل في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله وخطوا كتابات عنصرية مثل الموت للعرب.

رشق الفلسطينيين

وطبقًا لأهالي القرية، فإن الجنود الذين كانوا في المنطقة لم يفعلوا شيئًا، فيما رش المستوطنون الفلسطينيين برذاذ الفلفل عند مفترق مستوطنة يتسهار ورشقوهم بالحجارة، ونتيجة لذلك أصيب فلسطيني.

وفي حادث لاحق، رشق عشرات المستوطنين سيارات فلسطينية في ممر حوارة جنوب نابلس بالحجارة.

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