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بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

مستوطنون يقتحمون مجدداً باحات المسجد الأقصى

2023-01-31 الساعة 12:28
مستوطنون يقتحمون مجدداً باحات المسجد الأقصى
المواطن - واس

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اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل انتشارها المكثف في مدينة القدس المحتلة.

شعارات عنصرية

وأتلف مستوطنون مركبات فلسطينية في مدينة البيرة، وكتبوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين.

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وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن: المستوطنين نفذوا سلسلة من الاعتداءات على مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ومنها اقتحام مستوطن لمدرسة في نابلس، مما خلق حالة من الخوف والهلع في صفوف الطلبة.

دعوة للتهدئة

يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى الضفة الغربية المحتلة ليلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في ختام جولة دبلوماسية مكثفة سعى خلالها لخفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ومن المتوقع أن يحض بلينكن مرة جديدة عباس على بذل المزيد من الجهود لوقف الهجمات على الإسرائيليين، وذلك في أعقاب وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل إثر العملية الدامية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين الخميس وأسفرت عن سقوط عشرة قتلى.

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