مسلحون يختطفون شابًا في وضح النهار بباريس

إصدار القائمة الإلزامية لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية تعادل الطائي والتعاون بالشوط الأول فصل التؤام السيامي العراقي عمر وعلي في عملية معقدة تكللت بالنجاح الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الاتفاق سجل مميز لـ السعودية ضد عمان بكأس الخليج 81 فائزًا بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع العنزي: اتصال وادي الرمة بوادي الباطن أمر مستحيل أسعار تذاكر أول مباراة رسمية لرونالدو مع النصر فضيحة مطبخ داونينج ستريت تلاحق بوريس جونسون سبب غياب بيرات عن مباراة الفتح والاتفاق
وثق مقطع فيديو متداول قيام 4 أشخاص مسلحين بخطف شاب في وضح النهار شرق العاصمة الفرنسية باريس، ليثير حالة من الفزع والذعر بين الفرنسيين، وخاصة أن الجريمة ارتكبت في وضح النهار.
وبحسب ما ظهر في الفيديو، كان المسلحون يقفون بجانب سيارة ويحملون بنادق آلية ويقومون بالاعتداء بالضرب على شخص ويحاولون إدخاله بالقوة في صندوق السيارة.
كما أظهر الفيديو مقاومة الشاب للمسلحين بكل قوته، إلا أنهم تمكنوا من وضعه في الصندوق الخلفي للسيارة، بعد أن انهالوا عليه بالضرب المبرح، ثم أغلقوا عليه الصندوق وقادوا السيارة ولاذوا بالفرار.