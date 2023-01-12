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أدخلوه صندوق السيارة ولاذوا بالفرار

مسلحون يختطفون شابًا في وضح النهار بباريس

2023-01-12 الساعة 3:46
مسلحون يختطفون شابًا في وضح النهار بباريس
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول قيام 4 أشخاص مسلحين بخطف شاب في وضح النهار شرق العاصمة الفرنسية باريس، ليثير حالة من الفزع والذعر بين الفرنسيين، وخاصة أن الجريمة ارتكبت في وضح النهار.

الاعتداء بالضرب

وبحسب ما ظهر في الفيديو، كان المسلحون يقفون بجانب سيارة ويحملون بنادق آلية ويقومون بالاعتداء بالضرب على شخص ويحاولون إدخاله بالقوة في صندوق السيارة.

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لاذوا بالفرار

كما أظهر الفيديو مقاومة الشاب للمسلحين بكل قوته، إلا أنهم تمكنوا من وضعه في الصندوق الخلفي للسيارة، بعد أن انهالوا عليه بالضرب المبرح، ثم أغلقوا عليه الصندوق وقادوا السيارة ولاذوا بالفرار.

 

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