مسلح يقتحم أحد أكبر متاجر أمريكا ويهدد بطعن الزبائن

اقتحم رجل يحمل سكينًا متجر وول مارت، أحد أكبر متاجر التسوق في أمريكا، وهدد بطعن الموظفين والمتسوقين، وذلك في ولاية ساوث كارولينا.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، فقد تمكن جندي أمريكي سابق، من إسقاط الرجل الذي كان يصرخ ويلوح بسكين جيب داخل المتجر في مدينة كولومبيا، مهددًا بقطع الناس إربًا.

انتظار اللحظة المناسبة

وقال شهود عيان لشرطة مقاطعة ريتشلاند لشبكة فوكس نيوز، إن المحارب المخضرم الذي كان يتسوق مع ابنه، ديماريو ديفيس، رصد الرجل المجنون وانتظر اللحظة المناسبة للتدخل.

وقال ديفيس: كنت أهم الخروج عندما لاحظ ابني أن الرجل يدخل والسكين مفتوحة، ثم بدأ يلوح بالسكين لعدد قليل من الموظفات، قائلًا لهن: عندما يصل رجال الشرطة إلى هنا، سأبدأ في تقطيعكم جميعًا.

وقال ديفيس إنه شاهد زبونًا آخر يحاول إيقاف الرجل، لكنه حاول إصابة وجهه، وعلى الفور اتصل بشرطة مقاطعة ريتشلاند.

وتابع: هذا هو الوقت الذي ظننت أنه مناسب للتدخل، وبسبب تدريبي العسكري تمكنت من تحييد التهديد حتى وصلت سلطات إنفاذ القانون.

ويُظهر مقطع فيديو ديفيس يمسك ما يشبه العصا ويضرب الرجل على رأسه من الخلف، وما هو جعله يسقط على الأرض ورمى بالسكين، وهنا وقف زبون آخر فوقه وقام بلفها بسرعة.

الدافع مجهول

وتم نقل الجاني إلى المستشفى بعد إصابته عقب ضربه على رأسه، لكن لا تزال دوافع الهجوم مجهولة.