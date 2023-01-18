مسلح يقتحم مدرسة في أمريكا ويطلق النار على الطلاب

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اقتحم رجل مسلح مدرسة ثانوية بمنطقة أوكلاهوما سيتي، خلال مباراة كرة سلة، وضرب النار على المتواجدين، وعلى الفور، هرع الجميع بحثًا عن ملاذ.
وقالت شبكة CNN إن رجلًا واحدًا على الأقل أصيب برصاصة ونُقل إلى المستشفى.
وقال مدير مدرسة ديل سيتي الثانوية، ستيف جيليلاند، على موقع المدرسة على الإنترنت: بعد الانتهاء من مباراة كرة السلة للبنين ضد مدرسة ميلوود الثانوية هاجم مسلح المكان، وتم الاتصال على الفور بدائرة شرطة ديل سيتي.
وتابع: تتواجد الشرطة حاليًا في الموقع وتحقق في الحادث ودوافع الجاني.
ويُمكن سماع طلقات نارية في صالة الألعاب الرياضية في مقطع فيديو وثق الحادث، حيث تجمع الناس في الملعب بعد انتهاء المباراة.
وقال المسؤولون لشبكة CNN الأمريكية، إنه تم إطلاق النار داخل وخارج الملعب.
وقال النقيب بشرطة ديل سيتي، براد كاودن، للمحطة: كان هناك ما لا يقل عن 500 شخص هنا، وربما أكثر قليلاً، مضيفًا: كانت المباراة انتهت لتوها عندما وقع هذا الحادث.
ولم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات أو جرحى، أو ما إذا كان الجاني على صلة بالمدرسة.