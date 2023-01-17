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مسلي آل معمر يحسم مصير أوسبينا بعد إصابته

2023-01-17 الساعة 11:49
مسلي آل معمر يحسم مصير أوسبينا بعد إصابته
المواطن - محمد سمعه

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كشف مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، عن مصير الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بعد إصابته في مباراة الشباب بـ دوري روشن السعودي للمحترفين يوم السبت الماضي.

وغرد آل معمر قائلًا عن الحارس الكولومبي: “ستعود أقوى أوسبينا، الجميع بانتظارك”.

وأتت تغريدة آل معمر لتؤكد أن الحارس الكولومبي سيظل باقيًا مع نادي النصر رغم غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

إصابة أوسبينا

وتعرض أوسبينا، لكسر في أحد عظام المرفق، حيث احتك به الأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الشباب في إحدى الكرات مما سبب له كسرًا في أحد عظام المرفق.

وفي سياق آخر، حدد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، شرطه من أجل إتمام انتقاله لنادي النصر بالفترة المقبلة.

وكانت صحيفة Marca الإسبانية الشهيرة ذكرت أن النصر يفكر في ضم نافاس لتعويض غياب أوسبينا، وأن إدارة مسلي آل معمر تعتمد على وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو لإتمام صفقة نافاس، خاصة أن الأخير زامل رونالدو في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وأضافت Marca أن نافاس اشترط على إدارة النصر سرعة إتمام المفاوضات للانتقال إلى أصفر الرياض خاصة في ظل وجود عرض مكسيكي له.

ويلعب كيلور نافاس صاحب الـ36 عامًا في صفوف نادي باريس سان جيرمان منذ عام 2019 وينتهي عقده مع الفريق الفرنسي صيف 2024.

ولعب نافاس مع ريال مدريد وليفانتي في إسبانيا، كما حقق 12 بطولة مع ريال مدريد و7 بطولات مع باريس سان جيرمان.

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