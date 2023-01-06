مسيرات بيونج يانج تحلق فوق القصر الرئاسي بكوريا الجنوبية

استفزت كوريا الشمالية، جارتها الجنوبية بإطلاق 5 طائرات بدون طيار على المجال الجوي للأخيرة؛ مما أثار حالة تأهب عسكري وغضب من سول.

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ووجه الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، تعليماته إلى مكتب الأمن القومي بتعليق الاتفاق العسكري التاريخي لعام 2018 مع بيونج يانج إذا قام باستفزاز آخر يتطفل على أراضيها.

وتمكنت إحدى الطائرات الكورية الشمالية بدون طيار من اختراق منطقة حظر الطيران التي يبلغ طولها 3.7 كيلومتر حول المكتب الرئاسي لجارتها الجنوبية في وسط سول.