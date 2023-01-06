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أثارت حالة تأهب عسكري وغضب من سول

مسيرات بيونج يانج تحلق فوق القصر الرئاسي بكوريا الجنوبية

2023-01-06 الساعة 6:19
مسيرات بيونج يانج تحلق فوق القصر الرئاسي بكوريا الجنوبية
المواطن - فريق التحرير

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استفزت كوريا الشمالية، جارتها الجنوبية بإطلاق 5 طائرات بدون طيار على المجال الجوي للأخيرة؛ مما أثار حالة تأهب عسكري وغضب من سول.

التفاصيل

ووجه الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، تعليماته إلى مكتب الأمن القومي بتعليق الاتفاق العسكري التاريخي لعام 2018 مع بيونج يانج إذا قام باستفزاز آخر يتطفل على أراضيها.

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وتمكنت إحدى الطائرات الكورية الشمالية بدون طيار من اختراق منطقة حظر الطيران التي يبلغ طولها 3.7 كيلومتر حول المكتب الرئاسي لجارتها الجنوبية في وسط سول.

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