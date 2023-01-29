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لتدعيم صفوفه بالميركاتو الشتوي

مسيرة مميزة لـ بوريس جوردال صفقة العدالة الجديدة

2023-01-29 الساعة 7:14
مسيرة مميزة لـ بوريس جوردال صفقة العدالة الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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نجح نادي العدالة في التعاقد مع المدافع السلوفاكي بوريس جوردال، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

بوريس جوردال ينضم للعدالة

وأعلن حساب نادي العدالة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأحد، عن حسم الصفقة، ونشر صورًا للاعب بوريس جوردال أثناء توقيع العقود.

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ويملك بوريس جوردال صاحب الـ35 عامًا خبرة كبيرة، حيث بدأ مسيرته مع نادي ترينشين السلوفاكي من 2006 وحتى عام 2012، قبل أن ينضم إلى صفوف زاغليبي لوبين البولندي من 2013 وحتى عام 2015.

بوريس جوردال
جوردال أثناء توقيع العقود – المصدر @aladalahclub

وعاد بوريس جوردال للعب في سلوفاكيا من بوابة فريق سبارتاك ترنافا من عام 2015 وحتى 2019، قبل أن يلعب في صفوف أيل ليماسول القبرصي لمدة موسم، ومنه إلى بودبريزوفا السلوفاكي لمدة عامين، قبل الانتقال للعدالة.

وخاض المدافع السلوفاكي 276 مباراة بجميع البطولات في مسيرته، ونجح في تسجيل 39 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة، وحصل على 71 بطاقة صفراء، بالإضافة إلى 7 بطاقات حمراء.

بوريس جوردال
جوردال بعد توقيع العقود – المصدر @aladalahclub

العدالة في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

نادي العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

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