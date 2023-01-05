Icon

135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية Icon الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي Icon 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات Icon في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا Icon اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل Icon اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن Icon الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
مشاهير
وقائع مأساوية يكشفها الكتاب الجديد

مشاجرة بالأيدي بين هاري وويليام بسبب ميجان

2023-01-05 الساعة 1:54
مشاجرة بالأيدي بين هاري وويليام بسبب ميجان
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

كشف كتاب جديد للأمير البريطاني هاري، وقائع مأساوية للعلاقة بينه وبين شقيقه ويليام أمير ويلز، حيث انهارت علاقتهما بسبب زواج الأمير الأصغر من الممثلة ميجان ماركل.

قد يهمّك أيضاً
Img

تعليم المخواة: تعليق الدارسة الحضورية غدًا في الحجرة وقلوة وبعض المراكز

Img

سعر الدولار يسجل رقمًا قياسيًا أمام الجنيه المصري

كتاب سبير

ووصف هاري المشهد الاستثنائي الذي أدى إلى إصابته في ظهره، حيث كتب هاري، في سيرته الذاتية الجديدة التي تحمل اسم سبير، أن ويليام طرحه على الأرض خلال مواجهة عنيفة في لندن عام 2019، فيما تصاعدت المواجهة بين ولي العهد البريطاني ويليام وشقيقه.

وتعد هذه اللقطة واحدة من بين العديد من المشاهد في كتاب سبير، الذي سيتم نشره في جميع أنحاء العالم الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يثير ضجة كبيرة للعائلة المالكة البريطانية.

واقع مأساوي

ووسط إجراءات أمنية صارمة قبيل موعد إطلاق الكتاب، حصلت صحيفة الجارديان على نسخة منه ونشرت عدة أجزاء منه اليوم الخميس. ويأتي عنوان الكتاب “سبير” مأخوذًا من قول مأثور قديم في الأوساط الملكية والأرستقراطية: أن الابن الأول وريث للألقاب والسلطة والثروة، والابن الثاني يكون احتياطيًا، كبديل في حالة حدوث أي شيء للابن الأكبر.

وكتب هاري، أن ويليام أراد التحدث عن الواقع المأساوي المستمر لعلاقته مع أخيه للصحافة. وفي لقاء ساخن جمع الشقيقين في نوتنغهام كوتيدج، حيث كان هاري يعيش آنذاك، اشتكى ويليام من ميجان، مما دفع الشقيقين للصراخ في وجه بعضهما البعض.

تفاصيل الواقعة

يقول هاري إنه ذهب إلى المطبخ لإحضار كوب ماء، ثم تبعه شقيقه الغاضب. وذكر هاري أنه أعطى لأخيه كوبًا من الماء، وقال: ويلي، لا أستطيع التحدث إليك عندما تكون غاضباً.

وتابع: “أخذ الماء مني ووضعه جانبًا، ونعتني بلفظ، ومن ثم أمسك بي من الياقة، ومزق قلادتي، وطرحني على الأرض. ثم سقطت على وعاء الكلب، الذي تصدع تحت ظهري، استلقيت في حالة ذهول، ثم نهضت على قدمي وطلبت منه الخروج من منزلي”.

صرخة هاري

يعد كتاب هاري الجديد بمثابة صرخة استياء منه كونه الأخ الاحتياطي، فهو الموضوع الموحد لكتابه الجديد، الذي يسرد من خلال فصوله طفولته، وتعليمه المدرسي، ومسيرته في الجيش البريطاني، وعلاقته بوالديه وشقيقه، وحياته مع ميجان.

ويصف هاري ذكرياته وحبه لديانا، التي توفيت في حادث سيارة في باريس في أغسطس 1997، ويصف أيضًا حبه لجدته الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت العام الماضي، إلا أن هاري لم يرحم أحدًا في سرده لمشاهد شديدة الخصوصية أو محادثاته مع أقرب الناس إليه.

يذكر أن الأمير هاري التقى بميجان في عام 2016. وتزوجا في قلعة وندسور في عام 2018. وبصفتهما دوق ودوقة ساسكس، انطلقت حياتهما كأفراد من العائلة المالكة ولكن سرعان ما ابتعدوا عن العائلة وشرعوا في نهاية المطاف في حياة منفصلة إلى حد كبير، وانتقلوا إلى كندا ثم إلى كاليفورنيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السديس في جولة ميدانية: قدموا أفضل الخدمات...
السعودية اليوم

السديس في جولة ميدانية: قدموا أفضل الخدمات...

السعودية اليوم
عشاق سيبيريا يسبحون في الماء المتجمد
غرائب

عشاق سيبيريا يسبحون في الماء المتجمد

غرائب
قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية
حصاد اليوم

قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية

حصاد اليوم
روسيا تدرس خفض إنتاجها النفطي بنسبة 7%
تقارير

روسيا تدرس خفض إنتاجها النفطي بنسبة 7%

تقارير
إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...
العالم

إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...

العالم
8 حقوق وواجبات عند صيانة مركبتك
السعودية اليوم

8 حقوق وواجبات عند صيانة مركبتك

السعودية اليوم
طيران ناس يتسلم طائرتي إيرباص A330 لخدمة...
السعودية اليوم

طيران ناس يتسلم طائرتي إيرباص A330 لخدمة...

السعودية اليوم
ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
السعودية اليوم

ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

السعودية اليوم