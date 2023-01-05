مشاجرة بالأيدي بين هاري وويليام بسبب ميجان

كشف كتاب جديد للأمير البريطاني هاري، وقائع مأساوية للعلاقة بينه وبين شقيقه ويليام أمير ويلز، حيث انهارت علاقتهما بسبب زواج الأمير الأصغر من الممثلة ميجان ماركل.

كتاب سبير

ووصف هاري المشهد الاستثنائي الذي أدى إلى إصابته في ظهره، حيث كتب هاري، في سيرته الذاتية الجديدة التي تحمل اسم سبير، أن ويليام طرحه على الأرض خلال مواجهة عنيفة في لندن عام 2019، فيما تصاعدت المواجهة بين ولي العهد البريطاني ويليام وشقيقه.

وتعد هذه اللقطة واحدة من بين العديد من المشاهد في كتاب سبير، الذي سيتم نشره في جميع أنحاء العالم الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يثير ضجة كبيرة للعائلة المالكة البريطانية.

واقع مأساوي

ووسط إجراءات أمنية صارمة قبيل موعد إطلاق الكتاب، حصلت صحيفة الجارديان على نسخة منه ونشرت عدة أجزاء منه اليوم الخميس. ويأتي عنوان الكتاب “سبير” مأخوذًا من قول مأثور قديم في الأوساط الملكية والأرستقراطية: أن الابن الأول وريث للألقاب والسلطة والثروة، والابن الثاني يكون احتياطيًا، كبديل في حالة حدوث أي شيء للابن الأكبر.

وكتب هاري، أن ويليام أراد التحدث عن الواقع المأساوي المستمر لعلاقته مع أخيه للصحافة. وفي لقاء ساخن جمع الشقيقين في نوتنغهام كوتيدج، حيث كان هاري يعيش آنذاك، اشتكى ويليام من ميجان، مما دفع الشقيقين للصراخ في وجه بعضهما البعض.

تفاصيل الواقعة

يقول هاري إنه ذهب إلى المطبخ لإحضار كوب ماء، ثم تبعه شقيقه الغاضب. وذكر هاري أنه أعطى لأخيه كوبًا من الماء، وقال: ويلي، لا أستطيع التحدث إليك عندما تكون غاضباً.

وتابع: “أخذ الماء مني ووضعه جانبًا، ونعتني بلفظ، ومن ثم أمسك بي من الياقة، ومزق قلادتي، وطرحني على الأرض. ثم سقطت على وعاء الكلب، الذي تصدع تحت ظهري، استلقيت في حالة ذهول، ثم نهضت على قدمي وطلبت منه الخروج من منزلي”.

صرخة هاري

يعد كتاب هاري الجديد بمثابة صرخة استياء منه كونه الأخ الاحتياطي، فهو الموضوع الموحد لكتابه الجديد، الذي يسرد من خلال فصوله طفولته، وتعليمه المدرسي، ومسيرته في الجيش البريطاني، وعلاقته بوالديه وشقيقه، وحياته مع ميجان.

ويصف هاري ذكرياته وحبه لديانا، التي توفيت في حادث سيارة في باريس في أغسطس 1997، ويصف أيضًا حبه لجدته الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت العام الماضي، إلا أن هاري لم يرحم أحدًا في سرده لمشاهد شديدة الخصوصية أو محادثاته مع أقرب الناس إليه.

يذكر أن الأمير هاري التقى بميجان في عام 2016. وتزوجا في قلعة وندسور في عام 2018. وبصفتهما دوق ودوقة ساسكس، انطلقت حياتهما كأفراد من العائلة المالكة ولكن سرعان ما ابتعدوا عن العائلة وشرعوا في نهاية المطاف في حياة منفصلة إلى حد كبير، وانتقلوا إلى كندا ثم إلى كاليفورنيا.