مشاجرة داخل متجر في لبنان تنتهي بإطلاق نار وإصابات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لشجار نشب داخل متجر لبناني انتهى بإطلاق نار، من قبل رجل أمن لبناني، سلم نفسه للسلطات.

تفاصيل الحادث

وأظهر فيديو متداول نشوب خلاف بين شخصين داخل أحد المتاجر، ورغم محاولات المتواجدين فض الشجار إلا أن رجل الأمن ركض نحو الشخص وأطلق عليه النار.

ووقعت المشاجرة في سي سويت بمنطقة الذوق، تخلّلتها شتائم؛ ما أدى إلى إقدام عنصر بأمن الدولة إلى إطلاق نار على مواطن آخر وإصابته بقدمَيه، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.

هلع وذعر

وأقدم العنصر على تسليم نفسه للقوى الأمنية، بعدما ساد حال من الهلع والذعر في المكان.

وعبر بعض المغردين عن غضبهم من الحادثة، خاصةً وأن مطلق النار عنصر أمن لبناني، سلم نفسه للسلطات فيما بعد حسب ما قالته وسائل الإعلام.

وأظهر الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة، وجود عدة أشخاص إلا أن أحد المتخاصمين ركض نحو الآخر وأطلق عليه النار.

وعلق أحد المغردين على الفيديو، قائلًا: أعلنوها مزرعة وخلصونا، ليرد عليه آخر، بالقول: ما بدها مين يعلنها واضحة وضوح الشمس.