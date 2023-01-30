الشرطة الكندية تكبل طفلًا مصابًا بالتوحد بالأصفاد كأنه مجرم ثنائية تُهدي النقاط الـ3 لـ الزمالك ضد فيوتشر دهس شخص في تبوك وضبط الفاعل مشاجرة داخل متجر في لبنان تنتهي بإطلاق نار وإصابات شقيق العنزي المفقود في أمريكا يكشف آخر لحظات ظهوره: نزل بالطريق واختفى! موجز “المواطن”.. أبرز 10 أخبار حدثت في السعودية خلال 24 ساعة وعليك معرفتها أنمار الحائلي يحسم مصير حمدالله: ابن النادي ولم يشترط للتجديد سيناتور أمريكي يصب جام غضبه على الكونجرس بسبب أوكرانيا الاتحاد يحتفل بأول سوبر أمام 48 ألف متفرج لقطات جديدة للأعمال المستمرة في المنتجع الصحراوي بمشروع البحر الأحمر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لشجار نشب داخل متجر لبناني انتهى بإطلاق نار، من قبل رجل أمن لبناني، سلم نفسه للسلطات.
وأظهر فيديو متداول نشوب خلاف بين شخصين داخل أحد المتاجر، ورغم محاولات المتواجدين فض الشجار إلا أن رجل الأمن ركض نحو الشخص وأطلق عليه النار.
ووقعت المشاجرة في سي سويت بمنطقة الذوق، تخلّلتها شتائم؛ ما أدى إلى إقدام عنصر بأمن الدولة إلى إطلاق نار على مواطن آخر وإصابته بقدمَيه، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.
وأقدم العنصر على تسليم نفسه للقوى الأمنية، بعدما ساد حال من الهلع والذعر في المكان.
وعبر بعض المغردين عن غضبهم من الحادثة، خاصةً وأن مطلق النار عنصر أمن لبناني، سلم نفسه للسلطات فيما بعد حسب ما قالته وسائل الإعلام.
وأظهر الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة، وجود عدة أشخاص إلا أن أحد المتخاصمين ركض نحو الآخر وأطلق عليه النار.
وعلق أحد المغردين على الفيديو، قائلًا: أعلنوها مزرعة وخلصونا، ليرد عليه آخر، بالقول: ما بدها مين يعلنها واضحة وضوح الشمس.