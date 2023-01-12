وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية في 4 مدن ضبط 1882 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد الأمامي وظائف إدارية شاغرة لدى النهدي اكتمال نجاح عملية فصل التوأم السيامي العراقي بشكل نهائي 4 تحديثات جديدة تنتظر مستخدمي واتساب وظائف شاغرة لدى NOMAC في 4 مدن تعادل السعودية وعمان إيجابيًا بالشوط الأول فهد بن منصور: إنشاء بيت التقنية السعودي الباكستاني في الرياض فيفا يكشف عن شعار كأس العالم للأندية 2022
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة بين رجلين على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية البنجلاديشية، بسبب المقعد الأمامي.
وأظهر الفيديو راكبًا بدون قميص يحاول إخراج راكب آخر من مقعده في الصف الأمامي على متن طائرة بوينج 777.
كما أظهر الفيديو الرجل الذي لا يرتدي قميصه يصفع الراكب الذي يجلس على الكرسي الأمامي مرارًا وتكرارًا في وجهه، مما دفعه إلى الانتقام بتسديد ثلاث لكمات ، فيما تدخل أحد الركاب لفصلهما .