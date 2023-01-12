مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد الأمامي

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة بين رجلين على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية البنجلاديشية، بسبب المقعد الأمامي.

المقعد الأمامي

وأظهر الفيديو راكبًا بدون قميص يحاول إخراج راكب آخر من مقعده في الصف الأمامي على متن طائرة بوينج 777.

3 لكمات

كما أظهر الفيديو الرجل الذي لا يرتدي قميصه يصفع الراكب الذي يجلس على الكرسي الأمامي مرارًا وتكرارًا في وجهه، مما دفعه إلى الانتقام بتسديد ثلاث لكمات ، فيما تدخل أحد الركاب لفصلهما .