مشاركة السعودية بـ كأس الخليج سر كسر حظر الملاعب العراقية

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شكلت مشاركة منتخب السعودية وباقي منتخبات دول الخليج في النسخة الـ 25 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، التي تستضيفها محافظة البصرة حدثاً تاريخياً للعراق، حيث كانت آخر استضافة للبطولة في العراق في نسختها الخامسة عام 1979 أي قبل 44 عاماً، وستسهم مشاركة المملكة ودول الخليج في البطولة في دعم استضافة العراق لبطولات وفعاليات مستقبلية.
وكان الحظر الدولي على الملاعب العراقية، والوضع الأمني، شكل عائقاً أمام إتمام استضافة العراق لهذه البطولة، إلا أن دعم المملكة ودول الخليج أسهم بشكل فعال في وفاء العراق بجميع معايير اللجنة المشرفة على تنظيم بطولة الخليج.
ومن ناحية الجانب الرياضي، شارك منتخب السعودية في لقاء ودي مع المنتخب العراقي على ملعب البصرة، بهدف كسر الحظر الذي كان مفروضاً على الملاعب العراقية منذ 33 عاماً، حيث حضر المنتخب السعودي إلى العراق في العام 2018، وأسهمت تلك المباراة في إزالة كثير من المخاوف من عدم قدرة العراق على تنظيم المباريات الدولية التي تشهد حضور منتخبات كبيرة.
وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تحدث لـ برنامج ” أكشن مع وليد” حول هذا الإطار قائلًا: “هدفنا دعم الأشقاء في العراق حيث لم يستضيفوا بطولة كبرى في السنوات الأخيرة، ونبحث عن تقديم النتائج الإيجابية وهذا ما نتمناه مع المدرب سعد الشهري”.