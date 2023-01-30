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روت قصة كسر إصبعها

مشاعل العبيدان تعطلت سيارتها 10 ساعات في البر وتصرفها مفاجأة!

2023-01-30 الساعة 1:32
مشاعل العبيدان تعطلت سيارتها 10 ساعات في البر وتصرفها مفاجأة!
المواطن - فريق التحرير

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كشفت سائقة الراليات مشاعل العبيدان كواليس أصعب موقف تعرضت له، وقصة كسر إصبعها.

وقالت العبيدان خلال لقاء لها مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: أثناء مشاركتي في مسابقة، سيارتي لم تكن جديدة، وخربت عليّ واضطرينا ننتظر أكثر من 10 ساعات في البر، وأنهيت المرحلة ليلًا والأجواء مظلمة.

نزلت للمرتبة الـ 30

وأضافت: كنت داخلة ألعب أقل شيء ضمن الـ10 الأوائل، ولكن جاني بلنتي 17 ساعة، ونزلت إلى الترتيب الـ30، وحاربت حتى وصلت إلى الـ24، مشيرة إلى أن الأمر كان صعبًا عليها من الناحية النفسية.

ولفتت سائقة الراليات إلى أنها أصيبت بـ كسر إصبعها خلال أول مشاركة لها في رالي داكار، وأصرت على استكمال السباق رغم الإصابة.

وتابعت: أخفيت إصابتي عن الجميع، ووضعت يدي داخل القفازات، وأكملت المسابقة ثم ذهبت إلى الطبيب.

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