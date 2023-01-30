مشاعل العبيدان تعطلت سيارتها 10 ساعات في البر وتصرفها مفاجأة!

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كشفت سائقة الراليات مشاعل العبيدان كواليس أصعب موقف تعرضت له، وقصة كسر إصبعها.
تعطلت السيارة لمدة 10 ساعات في البر..
بطلة الراليات "مشاعل العبيدان" تروي كواليس أصعب موقف تعرضت له @MashaelAlObaidn@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/zGpt6KgqAlقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 29, 2023
وقالت العبيدان خلال لقاء لها مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: أثناء مشاركتي في مسابقة، سيارتي لم تكن جديدة، وخربت عليّ واضطرينا ننتظر أكثر من 10 ساعات في البر، وأنهيت المرحلة ليلًا والأجواء مظلمة.
بطلة الراليات السعودية "مشاعل العبيدان": تكشف تفاصيل قصة "كسر اصبعها" خلال أول مشاركة لها في "رالي داكار" وإصرارها على استكمال السباق رغم الإصابة@MashaelAlObaidn@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9gkv4mvWWN
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 29, 2023
وأضافت: كنت داخلة ألعب أقل شيء ضمن الـ10 الأوائل، ولكن جاني بلنتي 17 ساعة، ونزلت إلى الترتيب الـ30، وحاربت حتى وصلت إلى الـ24، مشيرة إلى أن الأمر كان صعبًا عليها من الناحية النفسية.
ولفتت سائقة الراليات إلى أنها أصيبت بـ كسر إصبعها خلال أول مشاركة لها في رالي داكار، وأصرت على استكمال السباق رغم الإصابة.
وتابعت: أخفيت إصابتي عن الجميع، ووضعت يدي داخل القفازات، وأكملت المسابقة ثم ذهبت إلى الطبيب.