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أدى الحادث إلى إصابة ثمانية أشخاص على الأقل

مشاهد أولية.. جرحى ومصابون جراء انفجار قنبلة داخل قطار في باكستان

2023-01-20 الساعة 2:29
مشاهد أولية.. جرحى ومصابون جراء انفجار قنبلة داخل قطار في باكستان
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أُصيب 8 أشخاص على الأقل بجروح شديدة، اليوم الجمعة؛ بسبب انفجار قنبلة في قطار ركاب، الأمر الذي أدى إلى خروجه عن مساره؛ وجاء ذلك في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان.

وقال نائب مفوض الباكستاني، بولان آغا: تعرض قطار إكسبريس لهجوم بواسطة قنبلة، في منطقة بيشي بمقاطعة بولان، وخرجت 8 عربات عن السكة الحديدية بينهم قاطرة، مضيفًا أن الانفجار تم بجهاز التحكم عن بعد.

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صعوبات أمام فريق الإنقاذ

وتابع أن هناك 8 أشخاص على الأقل مصابين، مؤكدًا على أن تم إرسال فرق الأمن والإنقاذ إلى مكان الحادث، لكنهم يواجهون صعوبات؛ لأن الموقع في منطقة جبلية.

وقوع حادث مشابه العام الماضي

ويأتي الحادث بعد عام من انفجار قنبلة أدت إلى خروج أربع عربات عن مسارها في قطار إكسبريس بالقرب من سيبي، وأصيب حينها ستة ركاب، وأعلن جيش تحرير البلوش المحظور مسؤوليته عن الهجوم آنذاك.

انفجار قنبلة داخل قطار في باكستان 

وشهدت بلوشستان، المقاطعة الجنوبية الغربية على حدود أفغانستان وإيران، عدة حركات تمرد منذ استقلال باكستان في عام 1947.

والمقاطعة غنية بالمعادن وهي موطن لبعض أكبر احتياطيات الفحم والغاز الطبيعي في باكستان، ويتم تطوير بعض هذه الاحتياطيات من قبل الصين.

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