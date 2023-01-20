مشاهد بديعة لطيور البلشون المهاجرة تزين سماء مكة المكرمة

6 نصائح للاستغناء عن الوجبات غير الصحية انتحل صفة غير صحيحة للسلب فضبطته شرطة نجران موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة مطار الملك عبدالعزيز يحذر من فعلة غرامتها 5 آلاف ريال تحديات متتالية تضرب الاقتصاد الباكستاني في العمق صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل غير السعودي 1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية الإطاحة بـ 5 مخالفين بحوزتهم 66 كجم من الحشيش في عسير صور لاستخراج زجاجة دواء من قولون مريض مصري ريمونتادا ضمك تهزم الفتح بثلاثية مثيرة
شهدت سماء مكة تحليقًا لأسراب من الطيور الجميلة المهاجرة، حولت من خلالها جبال مكة المكرمة لمحطة استراحة لها لتظهر شكلًا جماليًّا بديعًا على جبال وأودية مكة، بعد هطول الأمطار خلال الأسابيع الماضية.
وثق تلك المشاهد البديعة المصور الضوئي منصور الحربي، متحدثًا إلى “العربية” عن طريقة تصويره لأجواء وطبيعة منطقة مكة المكرمة بعد الأمطار المستمرة التي شاهدتها الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أنه خلال مروره بمنطقة الجموم شمال مكة المكرمة، استوقفه منظر طيور البلشون، والتي تعد من الطيور المهاجرة وكان المنظر جميلًا وملفتًا جدًّا.
وأضاف الحربي: “قمت بتصوير منظر الطيور والجبال تكتسي باللون الأخضر، وبأكثر من زاوية لكي أظهر جمال وتناسق المنظر الخلاب بين الطيور وجمال الطبيعة”.
وقال: “البلشون الأبيض يتميز بمنقار كبير وغليظ لونه أصفر، كما لديه أرجل طويلة رمادية مخضرة، ويتكاثر على الأشجار القريبة من البحيرات الكبيرة، ويقترب من الأرض الرطبة واسعة النطاق، كما أنه يتغذى في المياه الضحلة أو في الموائل الأكثر جفافًا، ويتغذى بشكل أساسي على الأسماك والضفادع والثدييات الصغيرة وأحيانًا الزواحف والحشرات الصغيرة”.