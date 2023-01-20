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التقطها المصور بعد هطول الأمطار

مشاهد بديعة لطيور البلشون المهاجرة تزين سماء مكة المكرمة

2023-01-20 الساعة 8:26
مشاهد بديعة لطيور البلشون المهاجرة تزين سماء مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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شهدت سماء مكة تحليقًا لأسراب من الطيور الجميلة المهاجرة، حولت من خلالها جبال مكة المكرمة لمحطة استراحة لها لتظهر شكلًا جماليًّا بديعًا على جبال وأودية مكة، بعد هطول الأمطار خلال الأسابيع الماضية.

مشاهد بديعة

وثق تلك المشاهد البديعة المصور الضوئي منصور الحربي، متحدثًا إلى “العربية” عن طريقة تصويره لأجواء وطبيعة منطقة مكة المكرمة بعد الأمطار المستمرة التي شاهدتها الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أنه خلال مروره بمنطقة الجموم شمال مكة المكرمة، استوقفه منظر طيور البلشون، والتي تعد من الطيور المهاجرة وكان المنظر جميلًا وملفتًا جدًّا.

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وأضاف الحربي: “قمت بتصوير منظر الطيور والجبال تكتسي باللون الأخضر، وبأكثر من زاوية لكي أظهر جمال وتناسق المنظر الخلاب بين الطيور وجمال الطبيعة”.

طيور البلشون

وقال: “البلشون الأبيض يتميز بمنقار كبير وغليظ لونه أصفر، كما لديه أرجل طويلة رمادية مخضرة، ويتكاثر على الأشجار القريبة من البحيرات الكبيرة، ويقترب من الأرض الرطبة واسعة النطاق، كما أنه يتغذى في المياه الضحلة أو في الموائل الأكثر جفافًا، ويتغذى بشكل أساسي على الأسماك والضفادع والثدييات الصغيرة وأحيانًا الزواحف والحشرات الصغيرة”.

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