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تزامنًا مع الحالة الممطرة

مشاهد بديعة للغيوم تُزين جبال ونخيل العلا

2023-01-04 الساعة 9:09
مشاهد بديعة للغيوم تُزين جبال ونخيل العلا
المواطن - فريق التحرير

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وثق المصور الفوتوغرافي توفيق البلوي، لقطات بديعة لجبال ونخيل العلا وهي تتغطي بالغيوم .

ونشرت “قناة العربية السعودية” فيديو عبر حسابها الرسمي يوثق جمال المشهد من فوق جبال ونخيل العلا، تزامنًا مع الحالة الممطرة التاسعة التي تشهدها أغلب مدن المملكة، والتي يتوقع أن تكون فيها السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

جبال العلا

تُشكّل جبال العلا جزءًا أساسيًا من الجذب السياحي، بسبب تشكيلاتها المذهلة والفريدة التي تكونت بسبب عوامل المناخ أبرزها: جبل الفيل الذي يعد أحد أكثر الجبال جذبًا للسياح، وفي الجهة المقابلة منه تجد أحد الجبال الصخرية التي نحتتها الطبيعة ويعرف بجبل الجرّة، نسبة إلى شكله المقارب للجرة، أما جبل عكمة فهو بمثابة أكبر المكتبات المفتوحة في المملكة، كونه يضم الكثير من النقوش الأثرية التي تم نحتها على الوجهات الصخرية في عصور مختلفة.

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