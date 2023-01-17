مشاهد جوية مبهرة لتدفق شلال السليمية بعد هطول الأمطار

وثق مقطع فيديو لقطات جوية لـ شلال السليمية في المدينة المنورة، بعد هطول الأمطار الغزيرة.

كميات ضخمة

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره بطائرة درون كميات ضخمة من الماء وهي تتدفق عبر الشلال إلى ما يشبه الوادي الصخري.

أمطار رعدية

الجدير بالذكر أن المدينة المنورة شهدت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد أدت إلى جريان السيول، في عدة أماكن.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس بالمدينة المنورة– بمشيئة الله– تضمَّنت هطول أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على المهد والحناكية والأكحل واليتيمة ووادي الفرع.