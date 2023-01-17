مشاهد جوية مبهرة لتدفق شلال السليمية بعد هطول الأمطار

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وثق مقطع فيديو لقطات جوية لـ شلال السليمية في المدينة المنورة، بعد هطول الأمطار الغزيرة.
#فيديو | لقطات جوية إبداعية، ومشاهد خلابة وساحرة لـ "شلال السليمية" في المدينة المنورة. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/RtoTdzxDc9قد يهمّك أيضاً
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) January 17, 2023
وأظهر الفيديو الذي تم تصويره بطائرة درون كميات ضخمة من الماء وهي تتدفق عبر الشلال إلى ما يشبه الوادي الصخري.
الجدير بالذكر أن المدينة المنورة شهدت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد أدت إلى جريان السيول، في عدة أماكن.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس بالمدينة المنورة– بمشيئة الله– تضمَّنت هطول أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على المهد والحناكية والأكحل واليتيمة ووادي الفرع.